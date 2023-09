"La gente gasta porque la inflación le come los pesos que tiene en los bolsillos"

Así lo aseguró Osvaldo Granados en su columna en Radio Panorama en la que analizó algunas de las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional.

Como cada mañana, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna sobre política y economía en Radio Panorama. Hoy habló de algunas de las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional y cómo estas han afectado o como podrían afectar el accionar de la gente.

“La medida de la devolución del IVA es importante. Sólo hay que ver si va a funcionar. Todavía hay mucha confusión, mucha gente aún no sabe cómo funciona. Los que primeros implementaron lo de la devolución del IVA son los autoservicios chinos, para ellos es como una revancha para los supermercados. Pero aún falta ver si va a funcionar”, puntualizó y agregó que “muchos explican que si se compra hasta las 5 de la tarde, al otro día tenés el reintegro de la plata. Si comprás después, demora 48 horas hábiles. Si es que fuciona bien, sería bárbaro, se va a ahorrar muchísimo dinero”.

“Tomar el crédito que está ofreciendo el gobierno es una ganga. Un interés del 50% anual cuando hay una inflación del 140% es un regalo. Todo esto va a durar hasta que se vote, pero mientras tanto hay que aprovechar”, aseguró.

"De que va a haber más inflación no hay ninguna duda. De que va a alcanzar los dos dígitos, tampoco hay ninguna duda. Por eso están anunciando todas estas cosas. Hasta las elecciones, Massa va a estar sacando conejos de la galera todo el tiempo".

“Hay que reglamentar los cambios en ganancias. La devolución del iva va a servir evidentemente. Hay que usar tarjeta de débito como medio de pago. En estos días van a anunciar el uso de las tarjetas virtuales. Ya se cerró un acuerdo con la tarjeta virtual del Banco Provincia. Van a reintegrar hasta 18.800 pesos mensuales, que es un decuento bastante importante, vale la pena utilizarlo”, detalló y expresó: “si hicieran esto durante todo el año sería maravilloso, pero la inventiva aparece justo antes de ir a votar”.

“Aquí hay que elegir entre dos cosas: inflación o resceción. La gente está acostumbrada a la inflación. Lo que no quiere es resceción. La gente no quiere más que la plata no alcance hasta fin de mes, no se puede alquilar porque es carísimo, no se puede comprar un departamento porque no hay créditos en la República Argentina. Sin embargo los restaurantes están llenos, los teatros están llenos... la gente se mueve y gasta porque la inflación le come los pesos que tiene en los bolsillos”.