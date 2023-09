Russell Brand fue acusado de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional

Es actor, comediante, presentador y exesposo de Katy Perry atraviesa el peor momento de su vida al afrontar durísimas acusaciones, ocurridas entre el 2006 y 2013, según contaron las víctimas.

El actor, comediante y presentador británico Russell Brand fue acusado por cuatro mujeres de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional, según una investigación realizada por los diarios The Times y The Sunday Times, y el canal de televisión Channel 4.

Las cuatro mujeres aseguraron haber sufrido agresiones sexuales por parte de Brand entre 2006 y 2013, en la cúspide de su fama como presentador en el Reino Unido y actor en Hollywood, mientras que otras mujeres dijeron haber padecido su conducta "controladora, abusiva y depredadora".

En un vídeo que Brand había subido en sus redes sociales unas horas antes de que las acusaciones salieran a la luz, negó haber cometido las "graves acusaciones" que los medios participantes en la investigación le habían señalado en sendas cartas, sin especificar a qué se refería.

En una investigación de más de un año de duración, al menos cuatro víctimas de agresiones accedieron a hablar con los periodistas, así como otras que denunciaron su contacto abusiva y acosadora. La mayoría pidieron quedar en el anonimato.

Una de ellas contó que Brand, protagonista de filmes como Get him to the Greek y ex presentador de la BBC, la violó contra una pared en su casa de Los Angeles.

Fue tratada en un centro de atención a personas violadas ese mismo día, según los registros médicos a los que los medios tuvieron acceso.

En mensajes de texto que escribió a Brand horas después, ella le dijo que se había sentido asustada y que "cuando una chica dice NO es que no". A lo que él respondía que "lo sentía mucho".