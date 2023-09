Causa Los Sauces-Hotesur: los bienes y el dinero permanecerán incautados

La Cámara de Casación determinó esta medida tras la sentencia que reactivó el caso contra Cristina Kirchner y los demás imputados. También se mantendrán retenidos los USD 5 millones pertenecientes a Florencia Kirchner, quien fue exonerada del proceso.

La Cámara Federal de Casación Penal emitió una orden para mantener la inmovilización de los bienes y el dinero incautado en las investigaciones relacionadas con los casos "Los Sauces-Hotesur".

Esta medida se tomó tras el fallo que revocó los sobreseimientos previos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y los demás acusados en los casos. Los jueces de la Sala I, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, determinaron "mantener las medidas cautelares dispuestas con el alcance establecido en la presente resolución."

Esta decisión también afecta a Florencia Kirchner, a pesar de que el tribunal confirmó su sobreseimiento, siendo la única de las imputadas favorecida por esta resolución.

Originalmente, en noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal 5 había ordenado levantar los embargos a todos los acusados una vez que la decisión quedara firme. Estas medidas se mantuvieron durante el análisis de Casación y fueron ratificadas con el fallo del tribunal. Estas medidas se establecieron para permitir la recuperación de los activos en caso de que se emita una condena en el juicio oral.

En el caso de Florencia Kirchner, Casación explicó que, a pesar de su sobreseimiento, los bienes incautados seguirán bajo esa situación. Estos bienes incluyen 4.664.000 dólares encontrados en una caja de seguridad del Banco Galicia y 1.032.144,91 dólares y 53.280,24 pesos que estaban en cuentas de ahorro. Estos fondos fueron descubiertos en 2016 durante la investigación liderada por el juez federal Julián Ercolini.

Los jueces de Casación justificaron la decisión de mantener el dinero incautado argumentando que "la desvinculación anticipada del proceso de Florencia Kirchner no conlleva el cese de las medidas cautelares dispuestas". También señalaron que, según la acusación, al menos parte del dinero que se encontró en su posesión podría haber sido proporcionado por sus padres en diferentes circunstancias. Por lo tanto, la hipótesis acusatoria sobre el origen de estos fondos sigue siendo válida y será tema de discusión en el juicio correspondiente para los demás imputados en el proceso.

La hija menor de Néstor y Cristina Kirchner fue eximida de responsabilidad en el caso. Se debe destacar que la Fiscalía tiene la opción de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise su situación. La decisión de Casación se basó en la premisa de que Florencia Kirchner, debido a su edad, no estuvo involucrada en los presuntos actos de lavado de dinero relacionados con el alquiler de propiedades y hoteles de la familia que se encuentran bajo investigación en estos casos.

Casación señaló que en el momento en que se crearon las sociedades involucradas, Florencia Kirchner tenía tan solo 12 años. Además, se destacó que su entrada en el negocio tuvo lugar en 2010, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, cuando la mayoría de las operaciones cuestionadas ya se habían llevado a cabo. Los jueces explicaron: "Teniendo en cuenta lo anterior y siempre desde la perspectiva de los hechos presentados por la acusación, la asociación a la que se afirma que Florencia Kirchner pertenecía se habría formado cuando ella era una niña. En el momento de su incorporación, después de la muerte de su padre, las operaciones objetadas que se le imputan a esa organización ya estaban consolidadas, con su madre y su hermano mayor ocupando roles preponderantes. Esto ocurrió en un contexto en el que la influencia de la autoridad familiar no podía pasarse por alto".

"Además de su temprana edad, no se puede ignorar que no se le atribuye participación en cargos públicos y que su formación previa no estaba relacionada con la actividad empresarial", concluyeron los jueces.