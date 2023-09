Mundial de Rugby: Italia fue de menor a mayor y superó a Uruguay

El equipo italiano lo perdía, pero reaccionó y se quedó con una victoria por 38-17.

En una tarde calurosa en la ciudad de Niza, y con buena presencia de espectadores, Uruguay cayó 38-17 ante Italia en tercera fecha de la Copa del Mundo.

Tal como se palpitó en la previa, el primer tiempo mostró a dos equipos aguerridos y determinados a imponerse en el juego. Con una visible actividad basada en los forwards, ambos intentaron aprovechar cada oportunidad que los vio con la pelota y el elenco europeo golpeó primero con un try de Lorenzo Pani a tan solo siete minutos. Sin embargo, la historia cambió, ya que promediando la primera parte, el conjunto tano se quedó con dos hombres menos y Uruguay sumó un try penal, igualando el marcador.

Casi sobre los 40', Los Teros persistieron en una jugada sobre el campo italiano y, con un gran trabajo ofensivo, lograron atravesar la defensa rival para marcar el primer try de su lado en manos de Nicolás Freitas. Antes de irse al descanso, y viendo que podía ser un buen recurso, Felipe Etcheverry sumó otros tres puntos con un drop desde casi la mitad de la cancha.

En el complemento, Italia salió con mucha más potencia y contrario a lo que sucedió anteriormente y fueron ellos quienes aprovecharon con efectividad el hombre menos de Uruguay, tras la amarilla a Andrés Vilaseca. Con amplia contundencia, los europeos apoyaron una seguidilla de cuatro tries consecutivos y pusieron en jaque a los charrúas, que no podían encontrarse en el campo. Una de las conquistas llegó a través de Ignacio Brex, el ex San Cirano, que atravesó a la defensa de Uruguay como un rayo para zambullirse en el ingoal rival.

Los rioplatenses perdieron el ritmo y no pudieron contra un equipo italiano que aprovechó cuanta ocasión tuvo y se quedó con la victoria por 38-17 para ser el parcial líder del Grupo A.

SÍNTESIS:

ITALIA (38): 1- Danilo Fischetti, 2- Giacomo Nicotera, 3- Marco Riccioni, 4- Niccolo Cannone, 5- Federico Ruzza, 6- Sebastian Negri, 7- Michele Lamaro (C), 8- Lorenzo Cannone, 9- Alessandro Garbisi, 10- Tommasso Allan, 11- Montanna Ioane, 12- Paolo Garbisi, 13- Juan Ignacio Brez, 14- Lorenzo Pani, 15- Ange Capuozzo.

Cambios: Nemer por Pani (temporario), Negri por Zuliani, Garbisi por Fusco, Pettinelli por Cannone, Fischetti por Nemer, Nicotera por Zani, Allan por Odogwu

Entrenador: Kieran Crowley.

URUGUAY (17): 1- Mateo Sanguinetti, 2- Germán Kessler, 3- Ignacio Péculo, 4- Felipe Aliaga, 5- Manuel Leindekar, 6- Manuel Ardao, 7- Santiago Civetta, 8- Manuel Diana, 9- Santiago Arata, 10- Felipe Etcheverry, 11- Nicolás Freitas, 12- Andrés Vilaseca (C), 13- Tomás Inciarte, 14- Gastón Mieres, 15- Baltazar Amaya.

Cambios: Kessler por Pujadas, Péculo por Arbelo, Aliaga por Dotti, Amaya por Berchesi, Arata por Ormaechea, Freitas por Basso

Entrenador: Esteban Meneses.

Puntos en el primer tiempo: 6' try de Pani convertido por Allan (Ita), 26' try penal (Uru), 37' try de Freitas convertido por Etcheverry (Uru), 40' drop de Etcheverry (Uru).

Resultado parcial: Italia 7-17 Uruguay.

Puntos en el segundo tiempo: 46' try de Lamaro convertido por Allan (Ita), 51' try de Ioane convertido por Allan (Ita), 56' try de Cannone convertido por Allan (Ita), 61' try de Brex convertido por Allan (Ita), 70' penal de Garbisi (Ita)

Resultado final: Italia 38-17 Uruguay.

Amonestados: 26' Cannone (Ita), 27' Fischetti (Ita), 43' Vilaseca (Uru).

Árbitro: Angus Gardner.