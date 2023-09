Francia aplastó a Namibia y lidera el Grupo A, pero hay preocupación por la lesión de Dupont

El conjunto galo se impuso por 96 a 0, sin embargo, quedó una sensación rara tras la salida con un fuerte golpe de su capitán y mejor jugador.

Francia goleó a Namibia por 96 a 0 en la fecha 3 de la Copa del Mundo, en lo que es la mayor goleada de los europeos en su historia Mundialista. El anfitrión consiguió su tercer triunfo consecutivo luego de llega de vencer a Nueva Zelanda y Uruguay. Además los Galos se ubican primeros en el Grupo A con 13 puntos, pero la preocupación de la noche es la salida de Antoine Dupont tras un golpe en su rostro.

Francia arrancó con todo en su tercera presentación en el Mundial. Solo le bastaron cinco minutos para abrir el marcador de la mano de Damian Penaud quien es el máximo artillero en lo que va del año para los galos. Luego, en unas jugadas más tarde Jonathan Danty fue el encargado de sumar a la cuenta de los locales tras una gran asistencia de Louis Bielle-Biarrey.

Con una gran juego los de Fabien Galthié fueron implacables y dominaron todas las facetas. De tal manera que a los 17' Charles Ollivon facturó tras una espectacular jugada colectiva, pero eso no sería todo, ya que Penaud estampó su doblete, al igual que Danty en tan solo 25 minutos. Luego la intensidad del local bajó y Namibia pudo conectar varios pases aunque no logró marcar.

Si bien los Welwitschias fueron en busca del descuento, no pudieron y los ataques franceses fueron eficaces, lo que le permitió al jugador formado en Newamn, Thibaud Flament y al capitán Antoine Dupont plantar bandera en el ingoal visitante. Finalmente para irse al descanso, Louis Bielle-Biarrey apareció tras un espectacular pase de Dupont con el pie y con las conversiones de Thomas Ramos, el marcador quedó 54-0.

En el inicio del complemento, Johan Deysel fue amonestado tras un golpe con Dupont (tuvo que salir reemplazado) y de esta manera fue anulado el try a Namibia, cuando Divan Rossouw se fue solo al ingoal francés. Luego el referee Matthew Carley expulsó al capitán africano tras la revisión mediante la regla Búnker en el TMO.

En el resto del segundo tiempo Les Bleus terminaron de justificar la gran superioridad que se vio en Marsella. Primero Baptiste Couilloud, que ingresó por Dupont, facturó en la primera pelota que tocó y minutos más tarde Penaud marcó su hat-trick. Ante el cansancio de Namibia, Francia mantuvo la intensidad y amplió la ventaja con los dobletes de Bielle-Biarrey y Ollivon, respectivamente. Por último, en el ocaso del duelo en Marsella, Melvyn Jaminet se sumó a la lista de artilleros para cerrar el encuentro por 96 a 0.

FORMACIONES

FRANCIA (96): 1- Cyril Baille, 2- Peato Mauvaka, 3- Uini Atonio, 4- Cameron Woki, 5- Thibaud Flament, 6- Francois Cros, 7- Charles Ollivon, 8- Anthony Jelonch, 9- Antoine Dupont (C), 10- Matthieu Jalibert, 11- Louis Bielle-Biarrey, 12- Jonathan Danty, 13- Gaël Fickou, 14- Damian Penaud, 15- Thomas Ramos.

Cambios: 41' Reda Wardi, Dorian Aldegheri y Romain Taofifenua por Cyril Baille, Uini Atonio y Cameron Woki; 46' Baptiste Couilloud por Antoine Dupont; 53' Melvyn Jaminet, por Matthieu Jalibert, 54' Pierre Bourgarit y Paul Boudehent por Peato Mauvaka y Anthony Jelonch, 57' Cameron Woki por Paul Boudehent, 65' Yoram Moefana por Cameron Woki.

Entrenador: Fabien Galthié.

NAMIBIA (0): 1- Desiderius Sethie, 2- Louis van der Westhuizen, 3- Johan Coetzee, 4- Mahepisa Tjeriko, 5- Adriaan Ludick, 6- Max Katjijeko, 7- Johan Retief, 8- Prince Gaoseb, 9- Jacques Theron, 10- Cliven Loubser, 11- JC Greyling, 12- Danco Burger, 13- Johan Deysel (C), 14- Gerswin Mouton, 15- Andre van der Bergh.

Cambios: 41' Richard Hardwick, PJ van Lill y Divan Rossouw por Prince Gaoseb, Mahepisa Tjeriko y Andre van der Berg; 51' Jason Benade por Des Sethie, 56' Alcino Izaacs por Gerswin Mouton, 59' Oela Blaauw por Jacques Theron, 65' Obert Nortje por Louis van der Westhuizen.

Entrenador: Allister Coetzee.

Puntos en el primer tiempo: 5' Try de Damian Penaud (F), 9' Try de Jonathan Danty convertido por Thomas Ramos (F), 17' Try de Charles Ollivon convertido por Thomas Ramos (F), 21' Damian Penaud convertido por Thomas Ramos (F), 25' Jonathan Danty convertido por Thomas Ramos (F), 33' Thibaud Flament convertido por Thomas Ramos (F), 38' Antoine Dupont convertido por Thomas Ramos (F), 40' Try de Louis Bielle-Biarrey convertido por Thomas Ramos (F).

Resultado parcial: Francia 54-0 Namibia

Puntos en el segundo tiempo: 46' Baptiste Couilloud convertido por Thomas Ramos (F), 54' Try Damian Penaud convertido por Thomas Ramos (F), 63' Louis Bielle-Biarrey convertido por Thomas Ramos (F), 68' Try de Charles Ollivon convertido por Thomas Ramos (F), 75' Try de Melvyn Jaminet convertido por Thomas Ramos (F). 80' Try penal (F).

Resultado final: Francia 96-0 Namibia

Amonestados: 80' Jason Benade (N).

Expulsados: 45' Johan Deysel (N).

Árbitro: Matthew Carley.

Estadio: Stade de Marseille, Marsella.