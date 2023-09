Asesinan de una puñalada en el torso a un agente penitenciario durante un intento de robo en Chaco

Luego de ser herido, el penitenciario caminó unos 70 metros hasta que se desplomó sobre la vía pública y falleció.

Un agente penitenciario de Mendoza fue asesinado hoy de una puñalada en un lateral del torso durante un intento de robo en la localidad chaqueña de Sáenz Peña, adonde había viajado para asistir a las bodas de plata de sus padres, informaron fuentes policiales.

El episodio se produjo a las 3.40, cuando Lucas Braian Romero (30), quien prestaba servicios en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), acababa de arribar a la terminal de ómnibus de esa localidad, ya que se encontraba de vacaciones.

Sin embargo, cuando se dirigía a pie por la calle 21, con dirección al Barrio 713, Romero fue interceptado por dos personas a bordo de una moto, quienes le robaron la mochila y luego lo apuñalaron en el intercostal izquierdo.

Luego de ser herido, el penitenciario caminó unos 70 metros hasta que se desplomó sobre la vía pública y falleció.

Unos instantes después, acudió personal de la comisaría 1era. de Sáenz Peña y médicos del servicio de emergencias de la localidad chaqueña, quienes constataron la muerte del hombre.

Según las fuentes, Romero era oriundo de Sáenz Peña, aunque estaba radicado en la provincia de Mendoza y se encontraba de paso en la provincia de Chaco para asistir a las bodas de plata de sus padres.

"Queremos informar con profundo dolor el deceso de Lucas. No caigo y no voy a caer nunca por lo que nos toca pasar hoy como familia, hablé con vos hasta anoche deseándote un buen viaje hacia tu Chaco. Te esperaba toda tu familia ansiosa .Tu mamá y tu papá no pararon toda esta semana hablando con todos de que llegabas para su fiesta de las boda de plata", escribió en la red social Facebook Alejandro Martínez, primo de la víctima

Interviene en la investigación del hecho la Fiscalía de Investigaciones 4, a cargo de Gustavo Valero, quien dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial para recolectar y analizar los elementos de prueba correspondientes.