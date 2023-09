Libertad y liberación

Según la Teología de la Liberación, Jesús no sólo vino a salvarnos de los pecados, sino a desatar las ataduras físicas, psíquicas y espirituales que los esclavizan, a liberar a los oprimidos de su pobreza, de cualquier poder totalitario sea ideológico, económico o político

Por Hernán Bernasconi para Infobae - En nuestra nota del pasado domingo -ante un público tan alejado de la poesía y afecto a las estadísticas y a los números- recurrimos a la lógica proposicional para demostrar que “negar la justicia social es negar la libertad”.

Definimos el término “libertad” desde esa óptica, pero debemos agregar que el significado de “libertad” no se agota en la filosofía analítica y aunque este cronista no es ni lógico, ni se doctoró en Cambridge, ni mucho menos conductor de un espacio televisivo argentino reconocido abrevadero de sabiduría criolla, se ha preguntado más de una vez qué relación hay entre Dios y la libertad del hombre. Una pregunta que según presume corresponde al campo de la teología palabra venida del griego theo (Dios) y logos (estudio, discurso, conocimiento). Y en ese mapa, creemos no estar muy equivocados si decimos que está señalado el camino que conduce a la libertad. Veámos ahora el tema desde esa relación fundamental de amistad del hombre con Dios.

En nuestro paso por la “acción católica” aprendimos que Dios es el Salvador y en la persona del Hijo -recordemos que Dios es Uno y Trino, un Ser, una divinidad y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo - que se encarnó en Jesucristo y vino a la tierra para salvarnos. Liberarnos y señalarnos el camino.

Maestro, ¿cómo alcanzó la salvación?

Cuenta el Evangelio que Jesús vino a la historia a salvar a los hombres y a los pueblos y muchas veces daba lecciones ejemplares contestándole a la gente del pueblo y también a los fariseos. Uno de estos un día le preguntó: Maestro, ¿cómo puedo salvarme? Jesús le contestó: ¿Qué dicen los Libros Sagrados? Y aquel le respondió: “ama a Dios tu Señor por sobre todas las cosas y con toda tu voluntad… y a tu prójimo como a tí mismo y serás salvo” (Sagradas Escrituras); ¿y quién es mi prójimo?, volvió a preguntar el fariseo. Mientras daba su mensaje Jesús era hostigado con preguntas por inocentes transeúntes y también por malintencionados fariseos mandados estos últimos por la jefatura del templo (algo así como los actuales movileros). Entonces Jesús relató la parábola del Buen Samaritano (ver Lucas 10, 25-37). Recordemos que un hombre había sido asaltado por ladrones y dejado medio muerto a un costado del camino. Pasó un sacerdote primero y un levita después y siguieron de largo, en cambio un samaritano se conmovió, se acercó, le lavó las heridas con vino y aceite, lo cargó en su caballo y lo llevó a una posada donde lo asistió y luego encomendó su cuidado al dueño del lugar a quien le adelanto 2 denarios y le prometió pagar la diferencia si la había a su regreso. El “samaritano” era considerado un extranjero y los judíos con los extranjeros no eran amistosos. Por religión sólo estaban obligados a asistir a los próximos (vecinos, parientes o algo así). Ahí tiene su origen el “amor al prójimo” que a juicio de Dios en el plano del amor interhumano deben ser considerados todos (próximos o lejanos). Tras el relato Jesús le preguntó al fariseo que había hecho la pregunta: ¿Quién se comportó como prójimo? Y aquel le contestó: el samaritano. Bueno, haz lo mismo y serás salvo.

Concretamente, con ese fin Jesucristo vino a enseñarnos a amar al otro y también a salvarnos de nuestros pecados y, según la interpretación de la Teología de la Liberación, no sólo de los pecados, sino que además vino a desatar sus ataduras físicas, psíquicas y espirituales que los esclavizan, a liberar a los oprimidos de su pobreza, de cualquier poder totalitario sea ideológico, económico o político.

Para lo cual para seguir su ejemplo y cumplir con el Plan salvífico de Dios hay que modificar las causas estructurales de los males que corroen nuestras sociedades. Pero como veremos primero tenemos que comenzar por nuestra alianza con Dios.

Lo primero, la lucha cultural

El camino de la Iglesia católica latinoamericana es el de la lucha cultural contra la exclusión social, la idolatría de la riqueza, el individualismo radical y la cultura de la impunidad (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Papa Francisco). Y como decíamos para eso no basta con el propósito de cambio si antes no hemos cambiado nosotros haciéndonos “hermanos todos” (Enc. Fratelli Tutti, Papa Francisco), es decir no amamos a los otros como a nosotros mismos.

El próximo 4 de octubre se cumplirán 3 años de la presentación que el Santo Padre hizo de su encíclica titulada Fratelli Tutti y en la misma dejó un claro mensaje a la humanidad donde afirma que esto está en el núcleo de los Evangelios: “la fraternidad humana” que, junto al “cuidado de la creación” son el único camino hacia el desarrollo integral y la paz” (Discurso 4/10/2020). Y esto qué tiene que ver con la libertad y la liberación?

Resignificación del término “liberación”, según el Cardenal Gustavo Gutiérrez

El gran teólogo peruano de ascendencia quechua y española, uno de los fundadores de la Teología de la Liberación recibido y distinguido por el Papa Francisco, hoy cuenta con 90 años (ver Infobae, enero 2023 Obando).

Recordemos que el término “liberación” significa “la acción de poner en libertad”. En las Sagradas Escrituras el término “liberación” fue empleado para significar la “puesta en libertad del pueblo judío, esclavo de los egipcios, conducido por Moisés a la Tierra Prometida…” (Libro del Éxodo, A.T.).

Gutiérrez distingue tres niveles de significación del término liberación.

El de la aspiración de los pobres a un mayor grado de libertad material, económica y social

En primer lugar significa las aspiraciones de las clases sociales y los pueblos oprimidos de liberarse de estructuras socioeconómicas opresoras y subraya el aspecto conflictual del proceso económico, social y político que los opone a las clases opresoras y los pueblos opulentos”. Como cuando un trabajador se procura un buen empleo y gana lo suficiente para ir al mercado y comprar “lo que quiere”.

El nivel de la transformación de la persona hacia la construcción de un hombre nuevo

“Liberarse de estructuras socioeconómicas opresoras no es suficiente, se requiere una transformación personal que nos haga vivir en honda “libertad interior” frente a todo tipo de servidumbres… en (esa dimensión) se juega el proyecto de construcción de un hombre nuevo”.

Vivir en comunión con Jesucristo como fundamento de la fraternidad entre los hombres

La fraternidad entre los hombres nos habla de un amor universal pero si pensamos que nuestra vida transcurre en comunidad y que tenemos que atender primero al herido que fue asaltado en el camino que baja de Jerusalén a Jericó vamos a hermanarnos con él, prefiriendo ayudar a quien más lo necesita. Él y yo somos en ese instante un “nosotros” -como el de la trinidad -fundidos por el amor fraternal que suele ser invencible porque de nuestro lado está Dios. Viviendo en comunión con Jesucristo esa fraternidad estará en condiciones de resistir las llamas del infierno que amenazan a nuestro pueblo.

Los signos de los tiempos y la libertad

En suma el sentido de la historia otorgó a la libertad una significación que deja atrás la concepción liberal que sólo reconocía la libertad política de la ilustración. La libertad en el siglo XXI es una libertad integral (espiritual y psicológica, política y material). Su ejercicio mismo exige la vigencia de su complementariedad. La noble igualdad no se reduce a la libertad de participación política, ni se reduce a una expresión formal a pesar que durante décadas nuestra Corte Suprema adhirió a la doctrina según la cual en la Constitución Nacional había dos clases de libertades o derechos, los que eran “operativos” es decir que se podían reclamar y los que eran meramente “declarativos”. Sólo servían para colgarlos en un cuadrito.

Pero uno de los principales signos de los tiempos consiste en que si no hay igualdad real por medio de la vigencia de la justicia social (tierra, techo y trabajo, salud, educación y seguridad) para que todos puedan vivir como personas, satisfaciendo sus necesidades elementales, vivimos en un país donde no hay libertad y entonces estamos en alguno de los nueve círculos del infierno de Dante.