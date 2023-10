Neder en Quimilí: "No somos un tik tok, sino un proyecto político de unidad"

El senador nacional y titular del Pj santiagueño encabezó este lunes un plenario apoyando la fórmula Massa-Rossi.

El senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, José Emilio Neder, encabezó este lunes un plenario dirigencial en la ciudad de Quimilí, cabecera del departamento Moreno, apoyando la fórmula Massa-Rossi de Unión por la Patria y los candidatos a diputados nacionales del Frente Cívico por Santiago.

También asistieron el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder; el ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur; la diputada nacional, Estela Neder; el gerente de ANSES Udai Santiago del Estero, Ing. Hugo Zavaleta; además de jefes comunales de comunidades vecinas, que fueron recibidos por el intendente anfitrión, Dr. Diego Ponti.

Precisamente Ponti tuvo a su cargo la apertura del plenario, donde con relación al escenario electoral hizo referencia a que "el compañero Sergio Massa trabaja todo el tiempo para superar muchísimas presiones inflacionarias de los mercados producto principalmente de la exorbitante deuda que nos dejó Macri con el FMI, y a la vez seguir sosteniendo los derechos sociales de un Estado presente. Eso nosotros como militantes lo estamos transmitiendo a cada vecino, que somos la única propuesta a favor de la gente", añadió.

A su turno la diputada y candidata Estela Neder consideró: "la política debe ser con la gente adentro, asi la entendemos nosotros. Militemos para transformar la realidad y hacer esa Argentina que nos incluya a todos ".

"El voto como dijo Sergio Massa tiene que ser de esperanza, no de odio. Las mujeres sabemos muy bien lo que significa la Escuela para nuestros hijos, la salud pública y los remedios para los abuelos, el trabajo en cada hogar para que esté el plato de comida. Por eso defendemos la inclusión", precisó.

Neder

El mensaje de cierre estuvo a cargo del senador Neder, quien al repasar el debate presidencial de anoche advirtió "sobre los riesgos del mensaje mesianico de alguien que, desde la derecha neoliberal, propone cosas imposibles en Argentina como una dolarizacion sin dólares, pero que no le importa porque no tiene compromiso con nadie y lo hace para confundir a la gente con un argumento que de posible no tiene nada, y que en realidad esconde una devaluacion brutal".

"Afirmar que cerrar el Ministerio de Obras Públicas, eliminar la coparticipación federal, arancelar la educación y los hospitales es la solución, eso es desconocer absolutamente lo que es Argentina. Por eso hay que militar más que nunca para explicarle a cada vecino bien clarito, a cada amigo, pariente, compañero.de trabajo, que pueda estar enojado por distintas razones que son entendibles, pero a la vez decirles que nosotros, quienes vivimos en este Norte Grande y en este Santiago del Estero en crecimiento sostenido, tenemos en Sergio Massa la garantía de que va a gestionar el país con sentido federal", subrayó.

"Como aquí en Santiago lo hace el gobernador Gerardo Zamora, que va más allá de una coyuntura electoral, avalado por la realidad de los hechos producidos en estos últimos 18 años. Nosotros no somos un tik tok, somos un proyecto político que gestiona para que cada santiagueño, viva en el lugar que viva del territorio, lo haga cada vez con más dignidad, esperanza y futuro ", cerró.