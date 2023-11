Por qué Lali Espósito no va a la Marcha del Orgullo

La cantante no participa de la convocatoria que se realiza este sábado y compartió los motivos en sus redes sociales.

Este sábado, desde las 11, se realiza una nueva Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires. Con shows, ferias y muchas sorpresas, la comunidad LGBTIQ+ se reunirá y marchará hasta el Congreso para seguir pidiendo por sus derechos. Una de las grandes ausentes del día será Lali Espósito, quien usó sus redes sociales para comunicar que no podrá asistir a la convocatoria. "No voy a poder estar esta vez por un compromiso personal importante en el que no puedo no estar", comenzó diciendo la reina del pop argentino. Y, agregó: "Por supuesto estoy en alma y acciones siempre". Para cerrar, Lali les recordó a sus fans que "es nuestro día de celebración que reivindica nuestra lucha de todos los días de la vida. Este es un momento especialmente importante para decir 'acá estamos'".