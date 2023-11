La extraña pregunta de Julieta Poggio a Coti Romero luego de que ella confesara que besó a Marcos Ginocchio

La correntina contó cuál fue la reacción de su ex compañera al escuchar lo que ella había contado en el Bailando.

Luego de que la semana pasada Coti Romero admitiera en el Bailando que se había besado recientemente con Marcos Ginocchio, estalló un escándalo que involucra a varios ex GH. Recordemos que el salteño es íntimo amigo del Cone (ex de Coti) y también se dijo que tenía 'algo más que amistad' con Julieta Poggio.

Cabe aclarar que Marcos no sólo negó toda la historia de Coti sino que además el Cone Quiroga contó que habían hablado y que su amigo le había insistido en que nada de lo dicho por la correntina era verdad.

Coti Romero

Pero Coti está dispuesta a sostener su versión hasta el final y por eso, continúa involucrando gente. Ahora contó en LAM que ni bien saltó el rumor de su relación con Marcos en los medios, Julieta Poggio le mandó un mensaje para interiorizarse en el asunto.

"Ella me escribió ese día, primero por Whatsapp pero después lo eliminó y me escribió por Instagram. Me preguntó de mujer a mujer, le respondí, le dije ¿para qué te voy a mentir? y me agradeció la sinceridad".

Julieta Poggio

Lo extraño de esa consulta es que Poggio siempre negó cualquier tipo de relación con 'El Primo'. "La verdad es que ellos no blanquearon, no sabía que estaban juntos. Fue un beso y hace un montón que la gente de mi entorno lo sabe. Obviamente que le pedí disculpas a Marcos porque no sabía que podía generarle un problema a él con un trabajo o con alguna chica".

Y cerró con seguridad: "Yo sé que fue real y que él también lo sabe. Lo que digan los demás, allá ellos".