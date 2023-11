"¿Quiénes son?": tras la divulgación de fake news, Lali apuntó contra los haters

La artista pop internacional se expresó a través de las redes sociales donde dejó un contundente mensaje.

Desde que escribió en su cuenta de Twitter “qué peligroso, qué triste”, tras la victoria de Javier Milei en las PASO, Lali Espósito quedó enfrentada a los votantes del candidato de La Libertad Avanza.

Y en las últimas horas, la cantante publicó un tuit en el que estalló contra los haters que inventan fake news sobre ella.

“Mucha fake news, mucha declaración falsa”, lanzó la autora de “¿Quiénes son?”. Por último, la artista cerró: “Nada que no se sepa”.

Se cree que el enojo de Lali tiene que ver con falsas declaraciones que le atribuyen a ella, del estilo de “si gana Milei las elecciones, me voy del país” o “yo no veo al país como lo vende la ultraderecha. Por ejemplo, eso que 1 de cada 2 niños no comen, es todo falso. La inflación también la exageran. Yo en la calle no veo al país así, quieren asustar”.