El enojo de Cinthia Fernández con un fiscal de mesa: "Todos locos"

La mediática usó sus redes sociales para contar la situación que vivió al momento de entrar a votar.

No todo fue color de rosas durante las votaciones de este domingo. Es que al salir de emitir su voto, Cinthia Fernández contó el problema que tuvo antes de entrar al cuarto oscuro con un fiscal de mesa. “Me dicen ‘vas a tener que dejar la cartera’, no hay forma de que te deje ni mamada la cartera en este país, después andá a reclamarle a ‘Magoya’ si te falta algo”, contó en sus historias de Instagram. “¿No es más fácil decirme ‘mostrame la cartera cuando te vas’? ¡Estamos todos locos! ¿Cómo te voy a dejar la cartera con el teléfono y todo? Después se chorean las boletas en toda La Matanza, no me rompas los huevos, están todos locos”, cerró Cinthia.