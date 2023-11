El Gobierno prorrogará hasta el 10 de diciembre el dólar exportador

Se incrementará al 50% la porción de divisas que se pueden liquidar al Contado con Liquidación. Con las cotizaciones del cierre del viernes, el dólar exportador alcanzaría los $614.

El Gobierno buscará que no se corte la liquidación en las trece ruedas que restan del mandato de Alberto Fernández. Para esto prorrogará hasta el 10 de diciembre el esquema de incentivo a las exportaciones que venció este viernes. El decreto que se publicará este martes en el boletín oficial incrementará al 50% la porción de divisas que se puede liquidar en el segmento del dólar Contado con Liquidación. Al cierre del viernes, el cálculo redondea un tipo de cambio de $614. En medio de la discusión por la transición de cara al cambio de gobierno, el equipo económico empieza a trazar una hoja de ruta para transitar los próximos días. En ese marco, tres fuentes oficiales de primer nivel le confirmaron a Ámbito que se prorrogará el programa de incentivo a las exportaciones. Una señal de que buscarán que no se corte el ingreso de divisas. En esta ocasión, según pudo saber este medio, se permitirá a todos los exportadores liquidar un 50% de sus ventas al exterior en el segmento Contado con Liquidación. En el cierre del último viernes, el dólar mayorista orilló los $354, mientras que el CCL tocó los $876. A esos valores, el tipo de cambio exportador rondaría los $614, por supuesto en los días siguientes dependerá de la variación en las cotizaciones. Durante noviembre, el Banco Central consiguió con esta herramienta mejorar su posición en el mercado de cambios y acumuló más de u$286 millones De todas formas, en un panorama de cambio de signo político que todavía está plagado de incertidumbres, es una incógnita si el beneficio será o no lo suficientemente atractivo para quiénes pueden pausar sus exportaciones. Este lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con su gabinete y definió el equipo que estará a cargo de la transición: el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; el jefe de Asesores, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el presidente del BCRA, Miguel Pesce. Por el lado de La Libertad Avanza, todavía no confirmaron sus contrapartes. Tampoco hay definida una fecha para los primeros encuentros. En el Gobierno esperan que mañana sea una jornada “normal” en el mercado financiero y bancario. Aseguran que los bancos tienen la liquidez necesaria para hacer frente a cualquier escenario de retiro de depósitos. En esa misma línea, anticipan que el Banco Central va a “seguir interviniendo en el mercado de bonos”. Al mismo tiempo, esperan que las aclaraciones de Milei con respecto a que no habrá una salida inmediata del cepo, no al menos hasta que se “resuelva el problema de las Leliqs”, colabore en la idea de que “no hay un precipicio a la vista". Desde el entorno de Javier Milei aseguraron que todavía no está prevista fecha ni lugar de un encuentro con Alberto Fernández y señalaron que lo que suceda hasta el 10 de diciembre "será su responsabilidad y la de Sergio Massa. Por más que sea corta, la transición no luce sencilla.