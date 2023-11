El CePSI celebró su 15° aniversario al frente del cuidado de los niños

El Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón” celebró este martes un nuevo aniversario con un emotivo acto realizado en la explanada de la institución, encabezado por autoridades provinciales.

De la ceremonia protocolar participaron el vicegobernador de la provincia, Carlos Silva Neder; la intendente capitalina, Norma Fuentes; junto a los ministros de Salud, Natividad Nassif; de Obras Públicas, Aldo Hid y de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur.

También estuvieron presentes el subsecretario de Salud, Cesar Monti; la secretaria de Trabajo, Julia Comán; las directoras del CePSI, Liliana Romero, Eugenia Gauna y Daniela Vaca Japaze; así como también directores de los hospitales de Capital y Las Termas de Rio Hondo.

Como parte del acto, las autoridades rindieron homenaje a los empleados que accedieron a la jubilación luego de años de servicio en distintas áreas; además, hubo reconocimientos a las organizaciones civiles que forman parte de la gran familia del CePSI.

En su discurso, Natividad Nassif expresó: “Nos encontramos festejando estos 15 años de trayectoria en brindar salud para niños, niñas y adolescentes con la calidad, compromiso, responsabilidad institucional y con valores de los cuales nos sentimos orgullosos”.

La ministra detalló que “el CePSI está en toda la provincia y generó estrategias para contener las necesidades, llega a todo interior de la provincia a través de la OSD como una herramienta comunicacional que permite asesorar a madres y a equipos de salud de forma inmediata generando así oportunidades de diagnóstico y derivaciones seguras así que vaya para todos, mis felicitaciones”.

Asimismo, reconoció el crecimiento que ha tenido el CePSI al afirmar que “todo esto no sería posible sin el abordaje interdisciplinario compuesto por médicos, enfermeros, psicólogos y otras tantas formaciones que hacen posible la solución de las problemáticas tan complejas”.

A su turno la Directora ejecutiva, Liliana Romero, afirmó que “en estos 15 años el CePSI ha crecido no solo en su infraestructura también se ha incorporado especialidades” y detalló que al centro de salud “llegan niños de cierto grado de complejidad porque tenemos recursos humanos con formación calificada, equipamiento de avanzada y una infraestructura para poder atenderlos no solo los que no tienen obra social, sino todos los que necesitan alta complejidad tanto del sector público como del privado”.

Romero añadió que “esta comunidad contiene a todas las familias, hay veces que el CePSI se convierte en un hogar cuando pasan más de 4 meses aquí porque en la casa no podrían sobrevivir”.

Finalmente, manifestó: “Somos toda una familia que día a día pone su alma, corazón y empeño para que las cosas salgan bien y funcionen, siempre tratando de dar lo mejor de nosotros las 24 horas los 365 días del año, muchas veces a lo mejor no curamos porque sobrepasa lo humano, pero les aseguro que acompañamos en todo el proceso que atraviesan las familias y eso también es muy importante”.