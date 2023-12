Fátima Florez sorprendió a todos al mostrar su mate con la cara de Javier Milei

La actriz y pareja oficial de Milei sorprendió a sus seguidores con una foto muy especial por el Día del Mate: el suyo tiene la cara del presidente electo.

Fátima Florez festejó el Día del Mate este jueves con una foto muy particular que compartió en Instagram, donde causó sensación: el suyo tiene la cara de su pareja, el presidente electo Javier Milei. El mate con la cara de Milei es obra de una compañía especializada en impresiones 3D, pero la actriz evitó copartir de dónde lo sacó. Un objeto similar tiene un costo de entre $ 3.500 y $ 8.000, informó el sitio TN. De cualquier modo, el homenaje le sentó bien a Milei, que compartió en su perfil de Instagram el video del mate de su pareja. La relación entre Fátima Florez y Javier Milei tomó al público por sorpresa a principio de la campaña por las elecciones 2023, en las que eventualmente resultó electo el líder de La Libertad Avanza. Pasado ese shock mediático inicial, el sucesor de Alberto Fernández afirmó que la actriz no vivirá con él en la Quinta de Olivos, y que ella seguirá trabajando porque "nuestra posición es que se trabaja. Nuestra posición que se genera riqueza desde el sector privado". Aunque por el momento no está ni cerca de ocupar el rol de Primera Dama se nota que Florez es la primer fan de su pareja.