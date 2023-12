Sofía Clerici rompió el silencio tras el escándalo con Martín Insaurralde: “Yo no hice nada de malo”

Es la primera vez que la modelo habla con los medios luego de la polémica por su viaje a Marbella con el político.

Sofía Clerici rompió el silencio. Por primera vez, la modelo habló con los medios tras el escándalo que protagonizó después de publicar fotos y videos donde se la vio disfrutando del verano europeo junto a Martín Insaurralde.

Este jueves, las cámaras de Poco Correctos fueron a buscar a la emprendedora que no dudó en defenderse: “Estoy tranquila porque no hice nada de malo, inventan muchas cosas”.

Aunque inicialmente se negó a hablar, tras la insistencia del notero se limitó a responder: “No te puedo decir nada porque no me interesa hablar de nada”. Consultada acerca de si pidió la devolución de sus carteras a la Justicia, aclaró: “No pedí nada. Mi abogado se está encargando de todo. No hice nada. Estoy tranquila”.

En cuanto a su presente sentimental, aclaró que no tiene pareja: “Todo el mundo inventa, así que sigan inventando. Que tengo novio nuevo... No tengo novio ni estoy con nadie”.

Respecto a su emprendimiento, señaló: “Se está vendiendo un montón, así que re feliz, contenta. Síganme. Estoy muy contenta con mi marca y vamos a hacer cosas nuevas”. Lo llamativo fue que mientras daba la nota caminando por la calle, hubo personas que la increparon al grito de “devolvé los dólares”.