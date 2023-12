Néstor en Bloque dejó la Argentina para irse a vivir en Miami: los motivos

Figura destacada de la cumbia, explicó la drástica decisión y describió por qué pasó dos años encerrado en su domicilio con ataques de pánico.

Durante su reciente estadía en la Argentina, el reconocido artista Néstor Bordiola, popularmente conocido como Néstor en Bloque, participó como invitado en Poco correctos (El Trece). En una conversación profunda y personal con el Pollo Álvarez y Chino Leunis, el artista que previamente formara parte del grupo de cumbia La Base, compartió las razones detrás de su decisión de establecerse en Miami.

Famoso por interpretar temas como Una calle me separa y Mi único amor, entre otros, reveló cuál fue su primera acción al regresar a la Argentina: “Nosotros llegamos antes de ayer y lo primero que hicimos fue parar en la panadería, cuernitos, facturas y llegamos a casa y mates”.

Destacó además la singularidad de la atmósfera en Argentina, mencionando incluso una diferencia notable en el trato de la gente, al aclarar que en el país “se siente otra vibra”, y que hasta notó que el mate no es igual, tiene otro sabor.

Bordiola enfatizó que su mudanza a los Estados Unidos fue motivada principalmente por el bienestar y futuro de su familia, citando preocupaciones específicas relacionadas con la seguridad: “Yo dentro de todo sigo trabajando igual, pero me fui por mis hijos, para un futuro mejor para ellos y por el tema de la inseguridad. Tuve muchos problemas”, aseguró.

Así fue como recordó algunas de las experiencias personales de inseguridad que sufrió. incluso dentro de su domicilio: “Me han robado muchas veces, grupos comando”, para luego detallar uno de esos hechos alarmantes, que incluyeron a su hija menor como víctima. “A mi hija la agarraron, le pusieron la pistola en la cabeza y ‘dame la plata o le ta exploto’”.

El artista también comentó sobre su vida en Miami: “Allá no se maneja dinero”, además de señalar que, a pesar de los cambios, continúa activo en el ámbito musical tras firmar un contrato con una compañía discográfica y haber grabado varios temas nuevos. “Haciendo shows también y sigo haciendo mis cosas acá y en otros países también”. Además, Bordiola recalcó la tranquilidad que experimenta en Miami, un lugar donde, según él, la gestión del dinero es diferente y se vive con mayor serenidad.

Tras ello, recordó un momento clave de su vida, cuando sufrió ataques de pánico: “La pasé mal dos años enteros encerrado en mi casa, guardado sin salir ni siquiera a la vereda. Me daba miedo irracional. Fue una sumatoria de todo lo que pasó en mi vida”, a la vez que explicó que para poder sobrellevar esa situación debió encararlo desde diferentes ángulos: “Tuve que hacer terapia, tuve que ir al psiquiatra para que me dé medicación, y después la contención de la familia”.

“Para mí es como una anécdota ahora y lo uso para contarlo en público o con gente en charlas, cuando dicen que están en problemas”, explicó sobre cómo ve a la distancia lo ocurrido en su vida. Como recomendación a quienes estén pasando por lo mismo, fue directo: “Que busquen ayuda de un profesional”.

Consultado respecto de cómo se iniciaron los síntomas, explicó: “En 2015 empecé con taquicardia, me sentía mal, fuimos al médico, me hice un chequeo general, y el médico me dice ‘estás bien, estás perfecto, andá al psicólogo’, y por dentro mío decía que el psicólogo es para los locos. Y en ese momento dije que no iba a ir, porque estaba bien y sano, y seguí. Se me fueron los síntomas”.

Sin embargo, dos años después su cuerpo volvería a dar señales: “En 2017 ya me dio con todo. Llegó un momento en que estábamos tocando, me empecé a sentir mal, tenía que hacer media hora de show y solo pude hacer 5 minutos, me fui a una estación de servicio, me fui a mojar la cabeza y tomar agua, tenía que ir a otro show en Palermo”. Cuando llegamos les avisé que me sentía mal, que quería tocar e irnos. Cuando armaron el escenario, me presentaron y quise salir pero sentí como que un paredón no me dejaba pasar y ahí les dije que me saquen afuera”. En ese instante explicó que los responsables del lugar no querían sacarlo, por lo que se terminó yendo solo entre la gente.