“¿No era obvio?”: el enojo de Billie Eilish con una revista que se refirió a sus preferencias sexuales

Molesta porque se metieran en su vida íntima, la cantante compartió una reflexión y una provocadora foto que se sacó en el baño de su casa.

Billie Eilish se pronunció recientemente en torno a su sexualidad y publicó una provocadora foto para ilustrar su postura en torno a la necesidad de muchos medios de comunicación de exponer sus preferencias.

La cantante de “Bad Guy” se fotografió con los pantalones bajos, dejando ver su bombacha rosa y haciendo foco en un cinturón que muestra a dos mujeres besándose. Además, la foto sugiere que está sentada en un inodoro.

De esta manera, la cantante estadounidense utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje sobre la obsesión que existe en torno a la sexualidad de las celebridades y disparó contra uno de los medios líderes.

“Gracias Variety por mi premio y también por ‘sacarme del clóset’ en una alfombra roja a las 11 de la mañana, en vez de hablar de más importante”, escribió junto a un carrete de fotos casuales.

“Me gustan los chicos y las chicas, déjenme en paz con el tema, por favor. Literalmente, ¿a quién le importa ‘para lo que fui hecha’?, expresó haciendo alusión a la canción “What Was I Made For” que grabó para el soundtrack de Barbie.

Luego de haber sido consultada por sus preferencias sexuales, Eilish también agregó: “No lo dije antes, pero en cierto modo pensé... ‘¿No era obvio?’ No me di cuenta de que la gente no lo sabía, porque simplemente no creo en el acto de ‘salir del closet’”.