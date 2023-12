Zack Snyder recupera los derechos de "Blood and Ashes", el guión que iba a ser una secuela de "300"

El director de "El hombre de acero" se prepara para estrenar Rebel Moon de la mano de Netflix.

El director Zack Snyder (Watchmen) despierta la posibilidad de dar vida a su proyecto pendiente: Blood and Ashes. Originalmente concebido como una secuela de las películas 300 y 300: El origen de un imperio (300: Rise of an Empire - 2014), el largometraje toma un giro diferente al centrarse en la relación entre el conquistador Alejandro Magno y su confidente Hefestión.

Durante la producción de El ejército de los muertos (Army of the Dead) para Netflix en 2019, Snyder escribió parcialmente la historia que evolucionó en una narrativa que combina romance y épica guerra griega antigua. Courtenay Valenti, ejecutiva de Warner Bros. en ese momento, respaldó la propuesta, que destacaba por su enfoque en una historia de amor.

No obstante, tras los desafíos y controversias asociados con Liga de la Justicia (Justice League - 2017), Snyder se retiró oficialmente de Warner Bros. A pesar de ello, recientemente reveló a The Hollywood Reporter que él y su esposa, Deborah Snyder, han recuperado los derechos de Blood and Ashes. Esta noticia abre la posibilidad de que el proyecto cobre vida con otro estudio.

“Recuperamos los derechos para que podamos hacerlo si queremos”, comentó Snyder en una entrevista con THR. Aunque reconoce la incertidumbre sobre el mercado para una película “increíblemente homoerótica, súper violenta y súper sexual”, considera que podría ser el momento adecuado para la realización de esta obra única.

Mientras el futuro de Blood and Ashes se mantiene en suspenso, los seguidores de Snyder tienen el próximo proyecto del director, Rebel Moon, en el horizonte. La colaboración con Netflix tiene su fecha de estreno programada para el 22 de diciembre de 2023.