El malestar de Marcelo Polino con sus compañeros del Bailando 2023: “Me sentí destratado en mi propia casa”

Marcelo Polino reveló el mal momento que pasó en los Martín Fierro de la Moda y apuntó contra sus compañeros del Bailando 2023 y América TV.

El jurado del reality confesó que se sintió destratado por la ubicación que recibió en la Usina del Arte el día de la ceremonia: "A mí me sentaron con el gallinero, de último, atrás. Estaba en primera fila todos los del Bailando y yo que soy el más antiguo me mandaron al gallinero, horrible".

"Es como que vaya todo Intrusos y a la Tauro la ponen en el gallinero... Yo no me fui por respeto a Moria, porque yo le entregaba el Martín Fierro a Moria e iba a ser un desaire a Moria", agregó Polino, quien además detalló cómo vivió estar tan aislado del grupo del programa: "Me angustié, me sentí horrible. No conocía a nadie. No pregunté nada, nadie me dijo a nada, nadie me pidió disculpas. Me sentí horrible, me sentí destratado en mi propia casa, en mi propio canal, mis propios compañeros me mandan al fondo, siendo yo la persona más antigua del Bailando. Horrible. Me sentí mal como persona".