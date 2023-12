El emotivo video de Roberto Moldavsky para pedir que liberen a los secuestrados por Hamas

El actor protagonizó un conmovedor video en el que revindicó el reclamo hasta que cada uno de los rehenes regresen a sus casas.

Roberto Moldavsky protagonizó un desgarrador video para pedir por la liberación de las personas que fueron secuestradas por el grupo terrorista Hamas en Israel y que continúan como rehenes en Gaza. El video comienza con un tomo casi humorístico en el cual se muestra al actor preparándose para salir al escenario a dar su show. Sin embargo, todo cambia cuando pisa las tablas y se encuentra con un escenario desolador de butacas vacías que llevan pegadas la correspondiente foto y datos de cada uno de los rehenes secuestrados. “En la masacre del 7 de octubre más de 240 personas fueron secuestradas por el grupo terrorista Hamas y llevadas de Israel a Gaza. Podría haber sido tu hijo, tu mamá, tu hermano, tu abuela”, dice el actor con voz en off mientras se muestran imágenes de las butacas. “Vamos a seguir reclamando hasta que cada uno de ellos vuelva a casa”, insiste Moldavsky. Y cierra con el pedido que se repite desde aquel día del ataque de Hamas a Israel: “Necesitamos más voces, más empatía. Devuelvan a todas y todos los secuestrados, los estamos esperando”. El video fue realizado por un grupo de argentinos autoconvocados y está inspirado en una versión israelí protagonizada por el animador infantil Yuval Hamebulbal: “El silencio, el mirar para otro lado, nos hace cómplices. Te necesitamos a vos. No bajemos los brazos, ahora que falta menos. Devuelvan a todos los secuestrados, los estamos esperando”, expresaron junto a la difusión de las imágenes e invitaron a compartirlo con el uso de los hashtags #DevuélvanlosACasaYa #LibérenlosYa #YoNoMiroParaOtroLado #BringthemhomeNow”. En un comunicado difundido a los medios, expresaron: “El fatídico 7 de octubre el grupo terrorista Hamas asesinó de manera brutal a 1400 personas de 41 nacionalidades diferentes en territorio israelí, y secuestró a 240 personas incluidos bebés, niños, adolescentes, mujeres, hombres y ancianos. En los últimos días, algunos de ellos han sido liberados por la organización terrorista Hamas y regresaron a casa. Aún quedan muchos más que siguen privados de su libertad”. Y agregaron: “Necesitamos más voces y hacer extensivo el pedido a la dirigencia, a los gobiernos, organizaciones humanitarias, y ciudadanos de Argentina y del mundo, que exijan la liberación inmediata de todos los secuestrados cuya vida fue interrumpida por el terrorismo y que hoy no pueden hablar. Que puedan volver a su casa y ser libres como vos y yo”.