Fue al médico por un dolor de oído, le encontraron algo dentro y una pregunta la dejó helada: “¿Vos fuiste a ver a Taylor Swift?”

Una joven que fue a ver a Taylor Swift cuando visitó Argentina. Además de quedar con un recuerdo para toda la vida, encontró otra cosa que la artista le dejó de la manera más insólita.

Taylor Swift es una prolífica artista estadounidense que logró convertir los alrededores del Estadio Monumental en “Barbieland” durante todo un fin de semana con su gira “The Eras Tour”, que la trajo al país por primera vez.

Pulseras de la amistad, disfraces, merchandising y brillos no faltaron entre las "swifties" que tuvieron la oportunidad de ver a su ídola, que esta semana también fue nombrada la “Persona del Año” por la revista Time.

La tradición de los brazaletes de la amistad comenzó con un verso de la canción “You’re on your own kid” de su álbum “Midnights”, lanzado en 2022. En la estrofa, Taylor invita a quienes la escuchan a no tener miedo al qué dirán y animarse a intercambiar las pulseras, que simbolizan el nacimiento de una nueva amistad.

Desde entonces, tanto en los shows en Estados Unidos, como en los de Latinoamérica, gran parte de las swifties se prepararon durante meses comprando canutillos de letras en Once y armando pulseras con referencias a sus canciones favoritas. Hasta Iván de Pineda fue al show con brazaletes para intercambiar.

Bru contó en X (antes Twitter) su extraña experiencia cuando fue a hacerse un chequeo otorrinolaringológico. Mientras el profesional le revisaba el oído, le gritó, sorprendido: “¡¿Vos fuiste a ver a Taylor?!”. Ella, “completamente tiesa y sin entender nada” le respondió que sí.

La respuesta del otorrino fue impensada: “Tenés una mostacilla pegada en la membrana”. Con la vorágine del show, sobre todo en los sectores de campo delantero y trasero, muchas de las pulseras terminaron explotando, y los canutillos volaron por el aire, aterrizando en lugares insólitos.

Pero la historia no termina ahí. Lejos de sorprenderse por tener un canutillo metido en el oído, la fan lo interpretó como una señal. Al sacar la mostacilla, se dan cuenta de que era de color negro, y esto puede no significar nada para quienes no forman parte del fandom, pero en la comunidad "swiftie" tiene otro sentido.

Uno de los motivos por los que la figura de Taylor Swift creció tanto a nivel mundial en los últimos años es por la forma que eligió para gestionar un conflicto legal con la discográfica con la que produjo sus primeros seis discos.

Por el contrato que firmó cuando era menor de edad, los derechos de las canciones que ella compuso e interpretó en su totalidad, le pertenecen a Big Machine Records. Ella había intentado comprarlos en el pasado, pero le ofrecieron condiciones desfavorables, y en 2019 le vendieron los másteres a Scott Braun. En estas condiciones, le impidieron a la artista usar su propia música en distintas presentaciones y en una de sus películas.

La decisión de Taylor fue volver a grabar todos sus álbumes “robados” para que los nuevos másteres le pertenezcan, y el lanzamiento de cada una de las regrabaciones genera gran expectativa entre los fans porque además de significar la recuperación de sus creaciones, incluye algunos temas inéditos, una nueva estética y la perspectiva de adulta de la artista sobre las situaciones que iba atravesando cuando sacó cada uno de los discos.

Hasta el momento, ya relanzó cuatro de sus 6 discos: Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version). La aclaración entre paréntesis forma parte del nombre de las regrabaciones para diferenciarse de las versiones “robadas”.

Taylor, además, comparte un juego de pistas y acertijos con su comunidad, en el que en sus diferentes apariciones va dejando señales para que los fans especulen sobre los próximos lanzamientos. Todo indica, según las piezas del rompecabezas que fue dejando la artista, que la próxima regrabación a anunciar es su álbum "Reputation", cuyo color distintivo es el negro.

Es por este motivo que, para alimentar la euforia por el inminente anuncio de la fecha de estreno de "Reputation (Taylor’s Version)", que esta usuaria de Twitter no pudo dejar pasar el color de la mostacilla que tenía atrapada en el oído. “Si no se viene Rep TV, no sé…”, escribió. “Rep TV” siendo la abreviatura de “Reputation (Taylor’s Version)”.