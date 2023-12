Javier Milei convocó a una nueva reunión con todo su Gabinete a días de la asunción

El presidente electo realizó un nuevo llamado a sus ministros para ultimar los detalles de las estrategias que se llevarán adelante en cada una de las áreas.

Este domingo Javier Milei asumirá como presidente electo, por lo cual este viernes no hay descanso y se espera una nueva reunión de su Gabinete con el objetivo de ultimar los detalles de las estrategias que se llevarán adelante en cada una de las áreas. El auto que traslada al líder de La Libertad Avanza se encuentra desde muy temprano en el Hotel Libertador y se estima que Milei ya está dentro del edificio planificando la agenda de este viernes. Acerca de la reunión no hay demasiados detalles. A diferencia de lo ocurrido durante esta semana, que los encuentros tuvieron lugar en las oficinas de Av. Del Libertador al 600, en esta ocasión sí podrían llevarse adelante en el propio hotel que funcionó como búnker desde el 19 de noviembre. No se descarta que el presidente electo presencie la reunión de forma virtual debido a que también deberá mantener otros encuentros en función de seguir adelante con el diseño de su Gabinete de ministros de cara a la asunción del 10 de diciembre. Respecto de ello, una de las carteras que todavía no está definida es la de Salud. En primer lugar, no se sabe quién finalmente ocupará el cargo titular y, por otro lado, a qué dependencia pertenecerá. Diferenciándose del gobierno de Alberto Fernández, se especulaba con que dejara de ser Ministerio y se convirtiera en Secretaría: la duda está es a qué ministerio pertenecerá. Aunque podría estar bajo el ala de Capital Humano o bien de la Jefatura de Gabinete, las versiones que circulan indican que podría colocarse dentro del ministerio del Interior, a cargo de Guillermo Francos. Debido a que Jair y Eduardo Bolsonaro están en el país para acompañar la asunción del presidente libertario, no se descarta que en el día de hoy pueda llevarse adelante una cumbre entre los tres funcionarios.