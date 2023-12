Revelaron el motivo por el qué María Becerra y Natti Natasha desmintieron la versión de su pelea

Juan Etchegoyen hizo un fuerte descargo en “Mitre Live” y contó por qué las famosas no confirmaron su información.

A principios de noviembre de este año, María Becerra hizo unas declaraciones que generaron un revuelo en el mundo musical, ya que aseguró que había un mánager de una artista que les exigía a las productoras bajarla de los festivales si ella estaba entre los artistas del evento.

Luego de esto, el periodista Juan Etchegoyen reveló al aire de Mitre Live que se trataba de Natti Natasha, cantante de República Dominicana, y que se debía a las malas relaciones que habrían quedado entre las famosas luego de grabar la canción 'Lokita'.

Una vez que el comunicador dio el nombre de la artista, hubo mucha repercusión en las redes sociales y la argentina y la dominicana desmintieron esto, dejando en claro que en realidad se llevan bien.

María Becerra

Un mes después de este lío, apareció nuevamente Etchegoyen para hablar sobre el tema y en su programa contó el insólito motivo por el que Natti Natasha y Maria Becerra desmintieron la versión de esta pelea.

"Quiero hacer una aclaración porque en este mes que no estuve haciendo el programa salieron a hablar Natti Natasha y María Becerra desmintiendo lo que yo había dicho. Todo tiene una explicación", aseguró en principio el conductor.

En ese sentido, explicó: "Yo había dicho que la artista que habría bajado a María de un festival fue Natti, eso fue lo que a mi me dijeron, no deja de ser una versión pero creo en la persona que me lo contó. Después ellas salieron a decir que esto no era así, la información que conté tuvo repercusión a nivel mundial, fue un escándalo hace un mes esto".

Natti Natasha

"Lo que quiero decirles es que primero no se enojen tanto, yo siento orgullo por ellas porque son grandes artistas, no se lo tomen tan a pecho lo que dije, yo sigo creyendo en la información que conté. No me sorprendió que desmientan, no esperaba que confirmen algo tan fuerte", agregó el periodista molesto por las respuestas del artista.

Por último, Juan Etchegoyen sentenció: "Hubiera sido muy raro que ellas salgan a confirmar lo que dije, hay un arreglo musical, de disqueras que eso no lo permite. El negocio de la música no permite que algo así se sepa con nombre y apellido. Que una artista no confirme una versión tan escandalosa como la que conté es lógico".