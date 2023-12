Oscar Zago: "Vamos a trabajar; no venimos a hacer limpieza de nada"

El presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza aseguró que esa fuerza política viene "a trabajar" y no "a hacer limpieza de nada sin tener conciencia de todo lo que implica quedarse sin trabajo", y dijo que "no es justo que el trabajador pague por los estafadores del Estado".

"Queremos cambiar el eje de la discusión: el trabajador que trabaja, que se quede tranquilo; el trabajador que viene poniéndole el cuerpo, contratados que vienen trabajando muy bien. No venimos a hacer limpieza de nada sin tener en cuenta todo lo que implica quedarse sin trabajo", afirmó Zago en declaraciones formuladas esta mañana a radio Splendid.

En esa línea, indicó que "en el área política es donde se van a reducir algunas direcciones, subsecretarías", e insistió en que el recorte "está limitado a la política".

"Lo primero en reducirse y en achicarse va a ser la política; por eso tiene que haber consenso con los bloques. Queremos cambiar el eje de la discusión", planteó el jefe de la bancada de La Libertad Avanza.

"No es justo que el trabajador pague por los estafadores del Estado", afirmó el legislador, electo al frente de la bancada que responde a Javier Milei y que ayer designó al riojano Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados.

Según Zago, el nuevo gobierno será "estricto con los que no trabajan, los que cobran sin trabajar" y cuestionó a los "estafadores del Estado que son estafadores del pueblo argentino porque todos lo pagamos con nuestros impuestos".

Respecto a los proyectos de ley que enviará Milei al Congreso, el diputado de LLA afirmó: "No puedo adelantar detalles".

No obstante, indicó que "se está preparando la ley ómnibus" y agregó: "Seguro el domingo ya la tendrá. La reforma de los ministerios tendremos que ver cómo va quedando; se está terminando de trabajar".

"No se está dando información porque fue atípico el tema de las elecciones. Siempre tenemos 60 o 70 días hasta asumir y acá tuvimos18 días. La verdad es que no tenemos nada y te encontrás con cosas que no estaban en agenda: ministerios arrumbados, sobrepoblados. Entonces hay que cambiar sobre la marcha. No quiero dar información y a los dos días cambiarla", indicó.