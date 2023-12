Tevez renovó su contrato con Independiente: "Estoy agradecido por confiar en mí"

Carlitos extendió su vínculo con el Rojo hasta diciembre de 2026 para luego dialogar con la prensa y hablar de todo.

Tras varios días de anticipación, Carlos Tevez finalmente firmó su contrato con Independiente el viernes, prolongando su relación con el club por tres temporadas adicionales, hasta diciembre de 2026. Una vez finalizada su renovación con el Rojo, Tevez ofreció una rueda de prensa en la que discutió el final del año y las expectativas para 2024.

Acompañado por el presidente Néstor Grindetti y el Secretario General, Daniel Seoane, Tevez comenzó explicando las razones de su compromiso trienal. "Creo que el proyecto que presento incluye a los jóvenes, a las personas de mediana edad y a los mayores de 30 años que desean retirarse en este club. Es un proyecto muy ambicioso y estoy agradecido a Independiente por confiar en mí. Seguiremos por este camino", afirmó.

Continuó diciendo: "Renuevo porque me siento feliz en Independiente, agradezco a la Comisión, me siento apoyado en este entorno que todos sabemos que es muy desafiante. Me han dado la responsabilidad de liderar el club y haré todo lo posible para hacerlo de la mejor manera".

Tevez también habló sobre la formación del equipo para la próxima temporada, y no descartó a un ex jugador de Independiente. "El Independiente de 2024 será diferente al de este año, el objetivo es competir en el torneo. No podemos permitir otro año sin que el Rojo sea protagonista. Es la primera vez que voy a formar un equipo, se verá y se notará la influencia de Tevez más que nunca y estoy muy emocionado", declaró Carlitos.

"Nico Domingo es un jugador muy querido por la gente y cuando tuvo la oportunidad, estuvo a la altura, no descarto a nadie. Veremos con qué jugadores contamos", reveló Tevez sobre el mediocampista de 38 años, que podría volver al club después de tres años.

Finalmente, el entrenador agradeció a los seguidores del Rojo por su apoyo durante el torneo y les hizo una promesa para el próximo año. "Agradezco de todo corazón a los aficionados de Independiente. Desde el primer día me mostraron su apoyo y afecto. Nunca olvidaré eso. Espero poder brindarles muchas alegrías", concluyó Carlitos.