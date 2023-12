Con Messi y Julián Álvarez como candidatos, los premios The Best se entregarán en Londres

La FIFA confirmó fecha y sede para la entrega de premios en la que competirán los jugadores argentinos.

Londres será la sede de la entrega de los premios The Best FIFA Footbal Awards, el próximo lunes 15 de enero, anunció hoy la FIFA, evento que premiará, entre otras categorías, al mejor jugador del mundo, una distinción por la que compiten Lionel Messi -ganador de la pasada edición- y Julián Álvarez.

La capital del Reino Unido ya fue sede en 2016 y 2017, por lo que la próxima entrega de los premios será la tercera vez en que albergará la ceremonia.

Entre los nominados al mejor jugador, figuran Messi por su labor en PSG, Inter Miami y la Selección Argentina y el delantero Julián Álvarez por su desempeño especialmente en Manchester City, con el que ganó el triplete "(Champions League, Premier League y FA Cup).

En la edición anterior que se desarrolló en París, Messi se hizo acreedor del premio como mejor jugador; el arquero de Aston Villa, Emiliano Martínez y el entrenador Lionel Scaloni, todos por su actuación en la Selección Argentina que se proclamó campeona del Mundial Qatar 2022.

Los nominados de la octava edición de los The Best FIFA Football Awards se anunciaron el pasado septiembre, luego de que un jurado internacional seleccionó a tres finalistas por cada categoría

El jurado fue integrado por seleccionadores, capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados que votaron en la página oficial de la FIFA.

En concreto, más de un millón de seguidores de todo el mundo han emitido su voto.

La FIFA anunciará los finalistas de las categorías principales en las próximas semanas.

En la ceremonia, se entregarán los siguientes once premios:

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Premio The Best al Jugador de la FIFA

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Premio Puskás de la FIFA (al mejor gol del año)

Premio a la Afición de la FIFA

Premio Fair Play de la FIFA

FIFA FIFPRO World11 Femenino

FIFA FIFPRO World11 Masculino