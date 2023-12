Aseguran que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvieron a ser pareja

La cantante y el futbolista estarían tratando de recomponer su relación, pero todavía no querrían blanquearlo.

En medio de los rumores de un nuevo romance con Sebastián Yatra, aseguran que Tini Stoessel estaría retomando su relación con Rodrigo De Paul y revelaron más detalles de la situación. Estefi Berardi reveló en Mañanísima información acerca del romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes se separaron en agosto y ahora estarían retomando la relación. “La información que me llega es que ellos se estarían viendo, están viendo qué onda, si hay posibilidad de retomar la relación”, dijo la panelista en el programa de eltrece. Luego, Estefi dio de más detalles: “El que está con muchísimas más ganas, que la está remando y haciendo todo lo posible es Rodrigo De Paul. Hoy te digo que están sin apurarse, van despacio”. Además, la panelista explicó por qué la cantante y el futbolista no quieren confirmar su reconciliación luego de fuertes trascendidos sobre una segunda vuelta. “¿Hay algo que los interpone volver a gritar su amor?”, indagó Lucas Bertero y la panelista reveló: “Sí, en su momento Tini sufrió mucho la exposición de esta pareja porque fue súper atacada. Ahora no tienen ganas de hacer público nada”.