Flavio Mendoza, harto del cyberbullying que recibe su hijo: "Tiene que haber un cambio"

En PH, Podemos Hablar, el productor y bailarín expresó su indignación al ver el ciberbullying que recibe su hijo Dionisio en las redes sociales.

Flavio Mendoza fue uno de invitados a PH, Podemos Hablar, el programa que lidera Andy Kusnetzoff, y habló de lo "cansado" que está de "tener que acostumbrarse al maltrato en las redes sociales". "El bullyng sigue existiendo y estoy cansado de tener que acostumbrarme, esto yo no quiero que suceda con mi hijo, a mi hijo le hacen bullying todo el tiempo y él no lo sabe porque no ve redes, pero a mi me lo hacen todo el tiempo por Dio", indicó. Y agregó: "A mi el otro día un tipo de esos TikToker que se creen que van a cambiar el mundo puso 'este Flavio Mendoza, operado con el Botox, con ese hijo comprado de supermercado'", manifestó visiblemente molesto. Mientras el resto de los invitados opinaban al respecto de que no debería darle importancia al 'hate' de las redes, el bailarín resaltó: "Sé que es un pobre infeliz, pero yo pienso en mí y no es que me va a afectar, pero tiene que haber un cambio".