Moria Casán habló del posible regreso de Susana Giménez a la Argentina

La jurado del Bailando 2023 manifestó que, más allá de sus diferencias políticas, cree saber cuáles fueron las razones por las que la diva del teléfono se fue del país.

Moria Casán apuntó contra Susana Giménez e hizo referencia a las declaraciones de la diva sobre su supuesto retorno al país, motivada por el cambio de gobierno que impulsará Javier Milei, después de años radicada en Uruguay. En una nota con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, "la One" dijo: “Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro... ¿cómo se llama? No es una perseguida política, es una escapada de impuestos. Susana está en un retiro impositivo”. De esta forma dejó entrever que las motivaciones de Susana para salir del país no estuvieron relacionadas a cuestiones políticas sino para sortear responsabilidades de tipo fiscal. Por su parte, resaltó algunas diferencias que la separan de Giménez de forma casi “irreconciliable”. Casán hizo hincapié al sentido del humor que ambas manejan y dejó en claro que hasta Mirtha Legrand la supera. Pero cuando la periodista retomó el tema inicial e insinuó que podría haber cierto aspecto político en las críticas de Moria, dijo: “¡Noooo! Yo no tengo trasfondos políticos con nadie porque yo soy casanística: todo lo que tengo lo hice yo. No metan grieta política entre nosotras, porque nada me interesa menos”.