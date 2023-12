El topless de Romina Uhrig en el Bailando 2023

La ex Gran Hermano realizó una provocativa performance en el certamen conducido por Marcelo Tinelli.

La noche del Bailando finalizó con la presentación de Romina Uhrig e Iñaki Iparraguirre. Acto seguido, una de las integrantes del cuarteto procedió a besar a Marcelo Tinelli. Todo esto, generó una situación cómica en la previa de la performance. Por otro lado, el cuarteto vistió un outfit flúor con mezcla de cuero negro. Algunos minutos después, la última pareja de la noche del Bailando se aprestó a bailar al ritmo de Emilia Mernes con «Cuatro Veinte». Además, el cuarteto desplegó todo un repertorio actoral, junto con besos y caricias. Por otro lado, el equipo utilizó recursos de gimnasia artística con varias volteretas. Finalmente, la coreografía terminó con un jugado toples de Romina en un jacuzzi. En primer lugar, Ángel de Brito comenzó con la ronda de puntajes del Bailando: “Tome un trago para soportar esto. Festejo Romi que te hayas animado. Pero me pareció obvio desde el minuto 0. Después las chicas estuvieron paradas como 2 estatuas, mientras los chicos se mataban bailando. Al final, no lo vi hot”, aseguró tajante mientras ponía un lapidario 0. Posteriormente, Pampita tomó la posta en el Bailando y manifestó: “Romi te veo afectada. El cuerpo es tuyo, si lo querés mostrar está todo bien, si no, también. A ver, la coreo venía rara. Momentos desprolijos, indefinidos y las luces que fallaron. Pero la verdad, hemos pedido que se la jueguen y que se metan en personaje. Más allá, de que si la carta que mostraste al final funciona, nos gusta o no. Yo voy a valorar el jugarse”, la respaldó mientras daba su voto secreto. Acto seguido, Moria Casán se preparó para su devolución: “Yo creo que lo marginal es “margenial”. Hablo de esta inclusión. Tenés una postura fuerte, te estás descubriendo y ahí viene una percepción de uno mismo. Fue el único realmente hot”, y premió a la pareja con un 10. Finalmente, Marcelo Polino cerró las puntuaciones del Bailando y expresó: “Varias cosas. Estuvo bien resuelto. Me gusto el final y lo que planteó Romina. Prefiero que juegues a la sexy” y concluyó con un 7.