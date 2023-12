El ranking de lo más buscado este año en Google Argentina

Este año fue elaborado por un conjunto de "más de mil millones de búsquedas".

El ranking completo de los términos más buscados en Google Argentina este año fue elaborado por un conjunto de "más de mil millones de búsquedas", detallaron en el resumen de Google "El año en búsquedas".

Los términos que conformaron el ranking, que reúne los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de las y los usuarios de internet, fueron los siguientes:

-Acontecimientos

1 ChatGPT

2 Elecciones 2023

3 Guerra en Israel y Gaza

4 Meteorito en Bariloche

5 Submarino Titanic

6 Paso 2023

7 Terremoto en Turquía

8 Estatua de Marcelo Gallardo

9 Billete de 2000

10 Juicio a los rugbiers





-Personas

1 Silvina Luna

2 Mathew Perry

3 Huguito Flores

4 Ricardo iorio

5 Margot Robbie

6 Tina Turner

7 María Onetto

8 Clara Chía

9 Mariano Caprarola

10 Jorge Rial





-Elecciones

1 ¿Dónde Voto?

2 Padrón Electoral

3 Resultados Elecciones 2023

4 Debate Presidencial

5 Balotaje

6 ¿Quién va ganando las elecciones?

7 Boca de urna

8 Elecciones en Córdoba

9 Propuestas de Javier Milei

10 Elecciones Santa Fe





-Políticos

1 Javier Milei

2 Martín Insaurralde

3 Sergio Massa

4 Patricia Bullrich

5 Juan Schiaretti

6 Lilia Lemoine

7 Sergio Berni

8 Carlos Melconian

9 Victoria Villarruel

10 Myriam Bergman





-Series y programas de TV

1 Gran Hermano

2 The Last of Us

3 Merlina

4 Got Talent Argentina

5 Traicionada

6 División Palermo

7 Sex Education

8 Bailando 2023

9 Black Mirror

10 MasterChef





-Películas

1 Oppenheimer

2 Barbie

3 Rápido y Furioso

4 Sonido de Libertad

5 Five Nights at Freddie´s

6 Guardianes de la Galaxia 3

7 Avatar 2

8 La Monja 2

9 Cuándo acecha la maldad

10 The Whale





-Deportes

1 Inter Miami

2 Boca vs. Fluminense

3 Argentina vs. Uruguay

4 Mundial de Rugby

5 Los Pumas

6 Mundial Sub-20

7 Curazao

8 Manchester City

9 Eliminatorias

10 Mundial Femenino





- Música y Artistas

1 Taylor Swift

2 Luis Miguel

3 Shakira

4 Fito Páez

5 Peso Pluma

6 Chano

7 Milo J

8 Anuel

9 La Joaqui

10 Roger Waters





-Qué

1 ¿A qué hora juega Argentina?

2 ¿A qué hora es la despedida de Riquelme?

3 ¿Qué son los BRICS?

4 ¿Qué es el mieloma?

5 ¿A qué hora es el debate presidencial?

6 ¿Qué pasa si no voy a votar?

7 ¿Qué es la leucemia?

8 ¿Hasta qué hora se puede votar?

9 ¿A qué hora juega el Inter de Miami?

10 ¿A qué hora juega Argentina Sub-20?





-¿Cómo?

1 ¿Cómo van las votaciones?

2 ¿Cómo saber dónde voto?

3 ¿Cómo saber si me devuelven el IVA?

4 ¿Cómo salió el Inter de Miami?

5 ¿Cómo comprar dólar MEP?

6 ¿Cómo se llama la novia de Gerard Piqué?

7 ¿Cómo votar?

8 ¿Cómo votar en Gran Hermano?

9 ¿Cómo salió San Lorenzo?

10 ¿Cómo sacar captura de pantalla en PC?





-Tutoriales

1 Tutorial de Cubo Rubick

2 Tutorial de Python

3 Tutorial de perro a crochet

4 Tutorial de tortuga a crochet con hijos para hacer juego de mesa

5 Tutorial voto electrónico en CABA

6 Tutorial de Macramé

7 Tutorial de flores amarillas

8 Tutorial fácil de chaleco a crochet

9 Tutorial Diff-svc

10 Tutorial de guitarra