El fuerte mensaje de Fabián Cubero a Mica Viciconte en redes

Cubero compartió en sus redes un mensaje que llamó la atención y en el que etiquetó a su pareja: "No sufras de más".

Luego del casamiento y del anuncio del embarazo de su expareja Nicole Neumann, Fabián Cubero publicó en Instagram un mensaje dedicado a Mica Viciconte, por lo cual despertó los rumores de ruptura o, al menos, de crisis. El mensaje decía "no sufras de más", pero agrega una lista de cosas que las mujeres hacen para verse mejor o distintas y que, aparentemente, indica que son difíciles de complacer. Lo cierto es que, en este mensaje, el exfutbolista etiquetó a su pareja, no dejando lugar a dudas de que el escrito es para ella. Pero ¿qué decía el posteo en redes? Cubero posteó el fondo de un bosque junto a un texto que decía: "No puedes darle a la mujer todo lo que necesitan. Dios les dio cejas, ellas las rasuran y dibujan las suyas. Dios les dio uñas, ellas las cortan y arreglan a su gusto. Dios les dio cabello, ellas lo cortan y tiñen a su gusto". Y agrega: "Dios les dio senos, ellas van y los hacen a su tamaño. Dios les dio trasero, y ellas van y le dan otra forma y volumen. Si Dios no pudo complacerlas, ¿Qué te hace pensar que tú podrás hacerlo? Mi hermano, no sufras de más". ¿Crisis? Posteo de Cubero