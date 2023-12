Unión Santiago despidió a Juan Pablo Gómez por unas declaraciones del DT

El club emitió un comunicado en donde dio sus justificativos y anunció que Elizeche se hará cargo del plantel.

En un movimiento sorpresivo, Unión Santiago determinó despedir al entrenador del plantel profesional, Juan Pablo Gómez, debido a unas declaraciones que tuvo en DT luego del empate 0-0 en la ida de los octavos de final de la Región Centro en el Torneo Regional Federal Amateur, que se disputó este domingo.

“Sabemos lo que pasa, cosas extrafutbolísticas por detrás. Tenemos un buen plantel y si nos salen a jugar de igual a igual le vamos a crear situaciones al rival. No nos dejaron llegar al arco, era muy obvio, muy visto y esas cosas molestan porque uno trabaja y se esfuerza mucho; hay familias detrás de esto”, comentó Gómez en diálogo con Radio Provincia.

En tanto, amplió: “Sabemos cómo viene la mano, todo viene desde La Banda. No tengo drama de desafiarlo a Sarmiento, de jugarle aquí o allá, mano a mano. No le tengo miedo al técnico ni a sus jugadores. Si ellos quieren ascender, nosotros somos el objetivo, pero que vengan de frente no por atrás”.

Tras estas declaraciones, el club decidió despedir a Juan Pablo Gómez y el que se hará cargo del plantel será Alpidio Elizeche. Así lo expresó la institución a través de un comunicado.

El comunicado:

La comisión directiva del Club Atlético Unión Santiago resolvió prescindir del director técnico de su plantel de Primera División, Juan Pablo Gómez.

La dirigencia Tricolor expresó su malestar por las declaraciones de Gómez a un medio periodístico, luego del partido que Unión Santiago igualó 0-0 como local con Club Sportivo Villa Cubas de San Fernando del Valle de Catamarca, donde opinó ofensivamente sobre la dirigencia del Club Atlético Sarmiento de La Banda y la Liga Santiagueña de Fútbol.

Nuestra institución en absoluto está de acuerdo con lo que dijo Gómez y pide las disculpas del caso.

Ante esta situación, Alpidio Elizeche asumirá la dirección técnica del plantel tricolor en el Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024.