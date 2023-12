Fátima Florez le pagó a Moria Casán las imitaciones: "Ya entró en mi cuenta"

Guillermo Marín, actual productor de Fátima Florez, le pago a Moria Casán por haberla personificado.

Es de público conocimiento que Fátima Florez y Moria Casán no se llevan para nada bien. En el último tiempo, 'La One' le pidió dinero a la pareja de Javier Milei, por todas las veces que la imitó y no recibió un peso. Guido Záffora contó en Intrusos que "Fátima no imita más a Moria". Además, cumplió con su deseo: "Recibió en su cuenta bancaria un depósito de Guillermo Marín por las imitaciones del último tiempo". De esta manera, la jurado del Bailando 2023 se refirió a la temporada teatral de la primera dama: "Me encanta que no me imite más porque yo se lo pedí". Asimismo, destacó la actitud de su productor: "Marín, el empresario de ella, es un señor porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta. Ya cobré, me entraron las entradas que pedí de ella". Por último, Moria Casán lanzó una frase muy picante sobre Fátima Florez: "Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo. Igual no está al día, porque con todo lo que hizo, sabés la que me tiene que poner".