Vin Diesel fue denunciado por abuso sexual

Vin Diesel, reconocido actor estadounidense, fue recientemente denunciado por abuso sexual. La sorpresiva presentación fue realizada por una asistente que trabajó para él durante la producción y el rodaje de "Rápidos y Furiosos: 5in control" en septiembre de 2010. La cruda información fue lanzada por el portal internacional de entretenimiento Vanity Fair, causando revolución en los seguidores del artista. De hecho, según la exasistente del actor, fue agredida sexualmente y luego despedida por quien le daba vida a Dominic Toretto. Cabe destacar que la acusación tiene lugar luego de una nueva ley federal llamado "Speak Out", que niega acuerdos de confidencialidad firmados antes de presuntas agresiones sexuales. De acuerdo a lo trascendido de la demanda presentada por Asta Jonasson en Los Ángeles, la exasistente de Vin Diesel alega que una semana después de ser contratada, se le pidió que esperara a Diesel en el hotel St. Regis en Atlanta mientras él se encontraba con unas personas con las que había regresado de un club. Después de que estas personas abandonaron el lugar, según Jonasson, Diesel la empujó a hacia la cama y abusó sexualmente de ella. De acuerdo a las fuentes judiciales, Jonasson asegura que “tenía miedo de rechazar con más fuerza a su superior, sabiendo que sacarlo de la habitación era crucial para su seguridad personal y laboral”. Así mismo, la mujer alega en la demanda que Diesel se masturbó frente a ella mientras la inmovilizaba contra una pared antes de dejarla sola en la habitación del hotel. Pocas horas después, según lo informado por Rolling Stone, Jonasson aseguró haber recibido una llamada de la hermana del actor, quien también es presidente de la compañía One Race, diciéndole que sus servicios ya no eran necesitados y la despidió. Gracias a esta ley federal, Jonasson pudo presentar su demanda a pesar de haber firmado un acuerdo de confidencialidad. Pero ¿qué es la ley Speak Out? Aprobada en 2022, esta norma prohíbe que se hagan cumplir los acuerdos de confidencialidad que se firmaron antes de que ocurriera un incidente de agresión sexual. Varias celebridades han enfrentado demandas por acoso sexual este año, incluido el rapero Diddy Combs, quien fue demandado dos veces el mes pasado por agresión sexual y violación, y el músico de Guns N’ Roses, Axl Rose.