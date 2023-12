Billie Eilish prepara su nuevo disco y se conoció un importante detalle

La cantante tiene varias canciones terminadas y una persona importante aportó información sobre el proyecto.

Billie Eilish había contado en una entrevista con Jimmy Fallon que ya tiene casi un nuevo disco terminado. Esto sorprendió a la audiencia y a sus fans. La cantante estadounidense tiene nuevas canciones para el sucesor de Happier Than Ever, de 2021. “Ya casi tenemos terminado este nuevo disco en el que estamos trabajando. Ya sabrán más cosas, pero de momento no voy a decir más”, le confió al famoso conductor. En las últimas horas, su hermano Finneas brindó más detalles sobre el esperado trabajo. El productor de Billie Eilish contó en una entrevista con MR Reporter que el disco está en un 85 por ciento terminado. En julio, la cantante estadounidense publicó el videoclip de “What Whas I Made For?” que formó parte de la banda de sonido de la famosa película Barbie.