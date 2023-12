Barby Franco reveló el acuerdo que estableció con Burlando para la crianza de su hija

La modelo dio detalles de cómo se organizan con el abogado para el cuidado de Sarah, que recientemente cumplió un año.

Hace un año la vida de Barby Franco cambió con la llegada de su hija Sarah, fruto de su relación con Fernando Burlando. En el ciclo de espectáculos Intrusos (América), la modelo abrió su corazón y aseguró que está muy cansada, ya que duerme entrecortado porque la pequeña se levanta tres veces a la noche.

“Dormí poco”, expresó la influencer en diálogo con los panelistas del programa que se emite por la pantalla de América. “Ahora estoy así porque nos acabamos de despertar de la siesta”, agregó. La conductora Flor de la V le contestó: “Ahí te das cuenta de quién sos”.

Cuando le preguntaron si el padre de Sarah también se levantaba a la noche, Franco reveló el acuerdo que establecieron: “Los fines de semana le toca a Burlando. Los días de semana, porque él va a trabajar y yo estoy haciendo un par de cositas, obviamente me levanto yo”.

Además, la modelo expresó su alegría por Sarah: “Yo estoy chocha, estoy feliz. La verdad es que digo ‘cómo no me pasó antes’. Bueno, los tiempos de Dios son súper híper perfectos. Yo estoy chocha. De hecho hicimos dos veces tratamiento, no prendió ninguno y de un día para otro vino Sarah, así de la nada, que nos quedamos helados los dos. Pero estamos refelices. La verdad es que ella es muy copada. Por suerte se parece a mí”.

Recientemente, la pareja festejó el primer cumpleaños de su hija Sarah, rodeados de sus amigos y seres queridos. En esta fecha tan especial, también llevó a cabo el bautismo de la beba en el exclusivo Palacio Sans Souci, ubicado en Victoria.

En este doble festejo, la homenajeada lució un vestido blanco de encaje y tul, con un moño en el pelo. Mientras que la modelo optó por un vestido corto con brillos y sandalias plateadas. Por su parte, el abogado se puso un elegante traje gris oscuro.

Diversas figuras del espectáculo y la política estuvieron presentes en esta celebración como Carolina Pampita Ardohain y su marido, Roberto García Moritán, con Anita García Moritán y Beltrán Vicuña. Para la pareja fue muy especial ir al Palacio Sans Souci, donde había celebrado su casamiento en 2019. También asistió el hermano de la modelo, Guillermo Ardohain y su novia.

Durante la celebración hubo diversos shows tanto para los más chiquitos como para los grandes. Por una parte, la animadora infantil Laura Panam Franco se encargó de entretener a los pequeñitos, mientras que consagrada cantante Valeria Lynch interpretó unos temas de su clásico repertorio.

También dijeron presentes en el festejo de Sarah Claudia Villafañe, la mediática Rocío Marengo, la panelista Angie Balbiani, el productor Coco Fernández, la conductora Virginia Elizalde y las modelos Sofía Jujuy Jiménez y Eva Bargiela.

Muchas famosas fueron con sus respectivas familias, como Luciana Salazar y su hija, Matilda; Floppy Tesouro y su hija Moorea; Adriana Mendoza y su sobrino, Dionisio; Martín Liberman y su mujer, Ana Laura López con su hijo, Milo; Candela Ruggeri y su pareja Nicolás Maccari, con su bebé, Vita; Sol Estevanez y Mariano Uranga con su hija India; y Edith Hermida con su hija.

Además, Graciela Sosa y Silvino Báez, los papás de Fernando Báez, participaron de la celebración. La pareja consolidó un hermoso vínculo con Sarah, luego de que el letrado la representara a ella y a su marido en el juicio por el asesinato de su hijo a causa de una golpiza por un grupo de rugbiers en Villa Gesell. Sin dudas, ambas familias quedaron ligadas por este triste episodio y, según quedó constatado, sus vidas siguen unidas más allá de los tribunales.



Fuente: Teleshow.com