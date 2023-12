Tras las declaraciones del Diablito Echeverri que sacudieron a River, Brito salió a calmar las aguas

El chaqueño dijo que no renovará en el Millo, algo que intentó apaniguar el presidente del club.

Claudio "Diablito" Echeverri, la nueva joya del fútbol argentino, sacudió a todo River Plate tras adelantar que no renovará su contrato vigente hasta diciembre de 2024, un impacto que buscó moderar el presidente del club, Jorge Brito, amparado en la inexperiencia del futbolista y en la buena relación de la institución con su representante.

Echeverri, de 17 años, realizó su explosiva declaración en un rapto de sinceridad, después de jugar anoche su primer partido como titular en River en la victoria sobre Rosario Central (2-0) en Santiago del Estero, por el Trofeo de Campeones.

En diálogo con el canal ESPN después de la coronación en el último partido de 2023, el mediapunta ofensivo contaba sus sensaciones por debutar desde el inicio en el equipo "millonario" hasta que sorprendió una noticia de inmediata recupersión: "Mi representante (Enzo Montepaone) habló con el presidente, se hablaron muchas cosas de que no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses".

El futuro de Echeverri se transformó en un tema prioritario en River después de su fantástica actuación en el reciente Mundial Sub 17 de Indonesia, donde lideró al seleccionado argentino hasta semifinales, con una estadística cinco goles y una asistencia en siete partidos.

Su nombre comenzó a circular con fuerza para los grandes clubes del mercado europeo e incluso el DT de Barcelona, Xavi Hernández, se refirió a sus condiciones, lo que activó la alarma en Núñez para garantizarse al jugador con una extensión contractual más allá del año restante.

"Sí que lo conozco, es un talento. Un futbolista diferencial", reconoció Xavi sobre el argentino, cuya cláusula de salida de River es 25 millones de euros. El DT de Barcelona aceptó incluso que el "área de scouting" del club catalán "está en ello", confirmado el interés de contar con la joya nacida en Resistencia.

Con su brillante performance en el Mundial Sub 17, el "Diablito" expuso a críticas al DT de River, Martín Demichelis, quien apenas lo utilizó después de su irrupción en el Sudamericano de la categoría en abril pasado.

A su regreso de esa competencia, en la que también anotó cinco tantos y brindó tres habilitaciones en ocho encuentros, el DT lo hizo debutar en un partido con Instituto de Córdoba en el Monumental, jugado en junio por la Liga Profesional.

Hasta el juego de anoche con Central, Echeverri había sumado 124 minutos desde el banco de suplentes, repartidos en cinco partidos.

Consultado por las declaraciones del jugador en Santiago del Estero, Demichelis le aconsejó que "no debe tener prisa por irse de la institución" y buscó descomprimir el clima generado por sus dichos: "Hay tiempo de seguir hablando con él, de acompañarlo y aconsejarlo. Es un chico que desde los ocho años está en River".

"Claudio, de momento, tiene que disfrutar el título. Es joven y cuando te ponen un micrófono después de su primer partido de titular, de haber ganado un título, siendo más protagónico, pueden aparecer sensaciones encontradas", entendió.

Esa misma interpretación realizó después Brito, al comentar que "tal vez la euforia del festejo lo hizo decir algo que no era tan así, que no quería decir". "Recién lo saludé. Estaba un poco mal por lo que había dicho. Hay que entender que tiene 17 años, es un grandísimo jugador, es muy querido en el plantel", tranquilizó el presidente.

Echeverri realizó más tarde un posteo en Instagram, con intención de dar otro mensaje al transmitido en la entrevista post partido: "Dos títulos y que sean muchos más con esta camiseta. Siempre River", escribió junto a una foto besando el Trofeo de Campeones.

"Siempre tuvimos buen vínculo con su representante. Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato. De acá al 10 de enero tenemos que definir. Claudio me volvió a manifestar que quiere triunfar en River. Su representante va a defender al jugador y nosotros al club", agregó Brito.

"Estamos en buenos términos y confiamos que se va a resolver en manera favorable para el club y para Echeverri. Que todos se queden tranquilos, confío en que Echeverri va a jugar en River el año que viene", concluyó.