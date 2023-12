Jarvis Cocker, Dua Lipa y Billie Eilish nominados a los Premios Oscar 2024

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló sus listas de nominados al Oscar 2024 en varias categorías, incluida Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora Original.

De las 15 canciones preseleccionadas al Oscar a Mejor Canción Original, tres provienen de «Barbie»: «Dance the Night» de Dua Lipa, «I’m Just Ken» de Ryan Gosling y «What Was I Made For?» de Billie Eilish.

También en la lista de finalistas a Mejor Canción Original están Olivia Rodrigo por «Can’t Catch Me Now» de «Los Juegos Del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes». Sharon Van Etten por “Quiet Eyes” de «Vidas Pasadas», Jarvis Cocker por «Dear Alien (Who Art In Heaven)» de «Asteroid City», Jon Batiste por «It Never Went Away» de «American Symphony» y Metro Boomin, A$AP Rocky y Roisee por «Am I Dreaming» de «»Spider-Man: A Través del Spider-Verso».

La lista de finalistas a Mejor Música Original incluye a Ludwig Göransson, quien compite por su trabajo en «Oppenheimer». Otros candidatos incluyen al fallecido Robbie Robertson por «Los Asesinos de la Luna», el veterano John Williams por «Indiana Jones y el dial del destino», Mark Ronson y Andrew Wyatt por «Barbie», Mica Levi por «Zona de Interés» y Jon Batiste por «American Symphony».

Los finalistas de cada una de estas categorías y el resto de nominados al Oscar 2024 se anunciarán el 23 de enero. Luego, los ganadores serán premiados durante la ceremonia televisada programada para el 10 de marzo.

Prenominados a Mejor Canción Original

Jon Batiste – «It Never Went Away», de «Sinfonía americana» («American Symphony»)

Jarvis Cocker – «Dear Alien (Who Art In Heaven)», de «Asteroid City»

Dua Lipa – «Dance The Night», de «Barbie»

Ryan Gosling – «I’m Just Ken», de «Barbie»

Billie Eilish – «What Was I Made For?», de «Barbie»

Halle Bailey & Phylicia Pearl Mpasi – «Keep It Movin’», de «El color púrpura» («The Color Purple»)

Fantasia – «Superpower (I)», de «El color púrpura» («The Color Purple»)

Becky G – «The Fire Inside», de «Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia» («Flamin’ Hot»)

Eve Hewson & Orén Kinlan – «High Life», de «Flora e hijo» («Flora and Son»)

Joseph Gordon-Levitt & Eve Hewson – «Meet In The Middle», de «Flora e hijo» («Flora and Son»)

Olivia Rodrigo – «Can’t Catch Me Now», de «Los Juegos Del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes» («The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes»)

Osage Tribal Singers – «Wahzhazhe (A Song For My People)», de «Los Asesinos de la Luna» («Killers of the Flower Moon»)

Sharon Van Etten – «Quiet Eyes», de «Vidas Pasadas» («Past Lives»)

Lenny Kravitz – «Road To Freedom», de «Rustin»

Metro Boomin x A$AP Rocky x Roisee – «Am I Dreaming», de «Spider-Man: A Través del Spider-Verso» («Spider-Man: Across the Spider-Verse»)