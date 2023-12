Zack Snyder quiere adaptar el mejor cómic de la historia de Batman

Después de "Watchmen" y de "La Liga de la Justicia", Zack Snyder está interesado en adaptar el mejor cómic de Batman, de Frank Miller, el creador de "300".

Pese a quien le pese, Zack Snyder ha dirigido varias de las mejores películas de superhéroes de la historia. Desde la infravalorada 'Watchmen', la más que digna adaptación de una obra tan inadaptable y compleja como la novela gráfica de Alan Moore, hasta su épica 'Liga de la Justicia', todo un ejemplo de cómo la misma película puede empeorar o mejorar según a persona que se encuentre tras las cámaras. Él es el responsable de que Henry Cavill se haya convertido, para muchos, en el perfecto Superman gracias a 'El hombre de acero' y 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. Pero, con el cambio de rumbo en DC, todo parecía indicar que Snyder había pasado página con el cine de superhéroes... ¿O no?

Charlando con el cineasta por el estreno de la primera parte de 'Rebel Moon', Snyder nos dio una de cal y otra de arena. Por un lado, descarta por completo la posibilidad de dirigir una película de Star Wars en un futuro próximo ("al menos, de momento") tras el rechazo de Lucasfilm al proyecto que finalmente ha derivado en su nueva película en Netflix, una versión moderna de 'Los siete samuráis' de Akira Kurosawa en clave de space opera. Por otro, sí que estaría dispuesto a regresar al universo de DC para adaptar el que considera su cómic favorito y el que es, para muchos, la mejor historia impresa de Batman: ‘Dark Knight Returns’ ('El Caballero Oscuro regresa'), de Frank Miller, el mismo autor de '300'.

"Tengo interés, sí… En un momento dado, no me importaría hacer ‘Dark Knight Returns’ de Frank Miller. Creo que ya lo he dicho alguna que otra vez, pero, para mí, es mi cómic favorito, incluso más que ‘Watchmen’. Y me encanta ‘Watchmen’. Es sin duda una de las obras de literatura más grandes jamás creadas, pero para mí, ‘Dark Knight Returns’ es realmente, en muchos sentidos, mi favorita. Así que si eso pudiera suceder, estoy abierto. Pero de momento estoy bastante ocupado con este universo de ‘Rebel Moon’."

Y con 'Army of the Dead', tampoco lo olvidemos, que entre secuelas y series derivadas de su universo de zombies, Snyder también tiene plancha por delante con su otra franquicia en activo para el catálogo de películas de Netflix.

De todas maneras, parece que su deseo no entra en los planes del nuevo jefe de DC, James Gunn, que en su planificación para el reinicio de su universo cinematográfico ha puesto nombre a la próxima película del hombre murciélago, y no estará basada en la obra de Miller. El nuevo DCU contará con un nuevo Caballero Oscuro en 'The Brave and the Bold', que trasladará a la gran pantalla al Batman y Robin de Grant Morrison de Frank Quitely. Por el momento no hay actor confirmado para protagonizarla, aunque sí se ha descartado que Robert Pattinson y su personaje de las películas de Matt Reeves existen en un universo alternativo.