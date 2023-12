“Gracias a Dios, mi hija y yo estamos con vida”: el duro relato de un empresario asaltado en su vivienda

Daniel Canllo, quien días atrás sufrió un violento robo por parte de dos sujetos armados, contó el dramático momento que le tocó vivir junto a su hija, una adolescente de 15 años.

El pasado viernes 13 de diciembre, alrededor de las 22 horas, el empresario Daniel Canllo y su hija de 15 años fueron víctimas de un robo armado cuando llegaban a su casa, en El Zanjón. Dos sujetos, armados con pistolas y a bordo de una moto, les robaron casi 10 millones de pesos que llevaban en el baúl del auto, no sin antes efectuar varios disparos.

Canllo habló esta mañana con Radio Panorama y contó algunos detalles del dramático momento, destacando la gran cantidad de disparos que efectuaron los dos sujetos para amedrentarlos y poder robarles un bolso con plata que llevaban en el baúl del auto y un teléfono celular, el cual utilizaron para transferir todo el dinero que tenía en una billetera virtual.

“Ante la cantidad de disparos que hicieron, mi hija pensó que me habían matado. Por eso entró a la casa y volvió con un cuchillo en la mano”, contó el empresario. “Tiene 15 años y desde esa noche tiene problemas para dormir, se siente insegura y está con asistencia psicológica”, relató sobre la crudeza del hecho y sus repercusiones, y expresó: “Gracias a Dios, mi hija y yo estamos con vida”.

También hizo hincapié en la falta de novedades en la causa luego de 13 días del hecho. “Con el teléfono que me robaron hicieron una transferencia a través de Mercado Pago y me vaciaron la cuenta. Pero tengo toda la información de la persona a quién le transfieron esa plata. Tengo el nombre, el documento, el CUIT, todo. Le he pasado toda esa información al fiscal, además de videos y otros datos, y todavía no tenemos ninguna novedad. El fiscal no ha hecho ni un pedido de detención, ni una indagatoria, nada”, destacó.

Vale remarcar que no es la primera vez que Canllo es víctima de un robo millonario. Alrededor de un dos años antes, dos asaltantes lo abordaron a la salida de su negocio, sobre avenida Belgrano, para robarle un considerable cantidad de dinero y huir a bordo de una moto.