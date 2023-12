Pampita sobre la pelea a gritos con Moria Casán: “Ella se puso el poncho sola"

La jurado se refirió al tenso cruce en vivo que protagonizó junto a su colega y recordó los momentos de angustia que vivió.

Carolina "Pampita" Ardohain y Moria Casán protagonizaron un tenso cruce a los gritos en el Bailando 2023 y el trasfondo de la pelea no tardó en llegar a los medios. Después del momento que se vivió en el estudio, un cronista de Intrusos fue a buscar a las dos conductoras para entender un poco mejor qué había pasado entre ellas. “No sé qué pasó. Pregúntenle a Moria por qué se enojó tanto por mi 10″, disparó Pampita cuando el periodista indagó sobre los motivos que originaron el conflicto. Cuando el cronista le explicó que a La One no le había gustado que le dijera que ponía la nota que le decía la producción, la modelo fue contundente: “Ella se puso el poncho sola, yo no dije ningún nombre personal”. Acto seguido, la jurado recordó sus primeras apariciones en el certamen y los malos tratos que había sufrido por parte de algunos de sus colegas: “No me voy a dejar pasar por arriba por nadie. Capaz que Moria se quedó con que yo soy esa chiquita que conoció hace unos años, y yo no soy más esa chica”. “Hoy a mí nadie me falta el respeto, me defiendo como tiene que ser. Los primeros años la pasé muy mal en este programa. Me hicieron sentir muy feo durante años enteros. Ya no me maltrata nadie, ni acá ni en ningún lugar de mi vida”, concluyó.