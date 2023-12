Netanyahu aseguró que continúan las negociaciones para el regreso de los secuestrados

El primer ministro israelí aseguró que está en contacto permanente con los mediadores para lograr su liberación, mientras que el grupo armado condicionó cualquier acuerdo al fin de la ofensiva del Estado judío sobre el enclave palestino.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este viernes a los familiares de los rehenes en Gaza que está en contacto permanente con los mediadores para lograr su liberación, mientras que el grupo terrorista Hamas condicionó cualquier acuerdo al fin de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino.

“Estamos manteniendo contactos en este mismo momento. No puedo detallar el estado. Estamos trabajando para devolverlos a todos”, afirmó Netanyahu en una reunión con los parientes de los más de cien cautivos en Gaza, en el día 83 de guerra entre Israel y los terroristas palestinos.

Por su parte, el responsable de relaciones exteriores de Hamas, Osama Hamdan, reiteró que el movimiento palestino no soltará a los rehenes hasta que Israel detenga su agresión sobre la Franja, que ha causado al menos 22.000 muertos y más de 56.000 heridos, según sus datos.

“Los líderes de la ocupación (Israel) no verán con vida a sus prisioneros retenidos por la resistencia hasta un cese total de la agresión”, declaró Hamdan a la cadena Al Jazeera.

En el mismo sentido se expresó el portavoz de las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamas, Abu Obeida, quien descartó cualquier intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos antes de que termine el ataque israelí contra Gaza.

“No hay acuerdos de intercambio que podamos aceptar antes de que cese por completo la agresión israelí contra nuestro pueblo”, aseguró Abu Obeida en un mensaje difundido este viernes.

Los terroristas palestinos capturaron a unos 240 rehenes tras su asalto a Israel el pasado 7 de octubre, que provocó más de 1.200 muertos. Desde entonces, se ha logrado la liberación de 110 cautivos -86 israelíes y 24 extranjeros-, mientras que el Ejército del Estado judío ha recuperado los cuerpos de otros once, entre ellos tres muertos por fuego amigo.

De los aproximadamente 129 que se cree que aún están secuestrados, hay unos 22 muertos.

Mientras tanto, cientos de jóvenes israelíes marcharon hasta Jerusalén para exigir al Gobierno que haga todo lo posible por liberar a los rehenes. También hubo manifestaciones en la Ciudad Santa para pedir la dimisión de Netanyahu por su gestión de la crisis.

Además, se espera que una delegación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) viaje en las próximas horas a Egipto para presentar una de las propuestas para alcanzar un acuerdo entre las facciones palestinas que ponga fin a la guerra.

No obstante, la ANP no tiene control efectivo sobre Gaza, donde Hamas le arrebató el poder en 2007, y desde entonces no ha logrado la reconciliación plena con el grupo islamista.

Por otro lado, Egipto aún no ha recibido ninguna respuesta a su plan de tres ejes para resolver el conflicto. El Cairo habría propuesto a Hamas y Yihad Islámica un “diálogo nacional palestino” para acabar con la división entre facciones y formar un “gobierno tecnocrático” en Cisjordania y Gaza.

Este gobierno se encargaría de la reconstrucción de Gaza, a lo que se sumaría el tercer y último objetivo, el cese definitivo de los ataques sobre el enclave y la retirada del Ejército israelí. A ello también se añadiría una tregua inicial de dos semanas a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes.