La broma de Nacho Castañares y Julieta Poggio por el Día de los Inocentes

Los ex Gran Hermano incendiaron las redes sociales con un romance declarado que resultó ser mentira.

Julieta Poggio y Nacho Castañares sorprendieron en las redes con un posteo donde se los vio muy acaramelados. Por supuesto, los fans no lo podían creer y el revuelo en las redes sociales no se hizo esperar. Primero, Julieta comenzó escribiendo: “Les queríamos contar que después de muchos meses de ocultarlo no podemos hacerlo más, y queremos empezar el año públicamente juntos. ¡Te amo, bebé! No nos escondemos más”. En el mismo momento, Nacho replicó la imagen y escribió: “¡Qué lindo arrancar el año así con vos!”. Dos horas más tarde del primer posteo, las sospechas de que era todo mentira fueron más fuertes y con la misma coordinación tanto Nacho Castañares como Julieta Poggio aclararon desde sus stories: “Feliz Día de los Inocentes. Los amamos”.