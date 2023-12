Zack Snyder está interesado en dirigir una película de James Bond

Ya ha pasado algo más de un año desde que la notable etapa de Daniel Craig como 007 culminó con la no menos reivindicable 'Sin tiempo para morir' de Cary Fukunaga, pero aún parece que estamos lejos de conocer quién será el valiente cineasta que se encargará de dar el pistoletazo de salida a la nueva etapa cinematográfica del legendario espía creado por Ian Fleming.

Como es lógico tratándose de una licencia tan longeva y jugosa como esta, los novios no le están escaseando, y el último de ellos no ha sido otro que Zack Snyder. El de Green Bay, que acaba de estrenar su vapuleada —y no con poca razón— 'Rebel Moon' ha explicado durante una entrevista con The Atlantic que sería interesante volver a sumergirse en el mundo de las IP tras su escarceo con DC de la mano de James Bond.

Eso sí, no esperen algo tradicional. Snyder cree que una mirada al pasado sería ideal para escarbar en la psique del bueno de James con ese estilo dark and gritty que tanto le gusta al director.

"¿Hasta dónde llega la IP? Estaría bien ver a un James Bond de unos 20 años. Las raíces humildes de las que proviene. Cualquier trauma de su juventud que le permita ser James Bond. Tiene que haber algo ahí".

Quien no debe estar demasiado de acuerdo con esta idea es la veterana directora de casting de la franquicia Debbie McWilliams, quien explicó en Radio Times el motivo por el que los intérpretes más jóvenes no son los adecuados para dar vida al personaje, abogando por los que superen la treintena.

"Cuando comenzamos [a buscar el nuevo Bond], era un sentimiento ligeramente diferente. Miramos a muchos actores más jóvenes, y simplemente no creo que tuvieran la severidad. No tenían la experiencia, no tenían la capacidad mental para asumirlo, porque no es solo el papel que están asumiendo, es una responsabilidad gigantesca".

Por el momento sólo podemos armarnos de paciencia, porque los Broccoli ya han avisado de que van a tomarse con mucha calma el reinicio de la saga y la búsqueda del nuevo 007.