Gustavo Petro contra Javier Milei por el arancelamiento a estudiantes extranjeros: "Son expulsados"

El mandatario colombiano criticó al Jefe de Estado argentino por su propuesta de arancelar las universidades públicas para todos los alumnos que provengan del exterior.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, criticó al presidente Javier Milei por sus intentos de reformas económicas y sociales y apuntó contra la propuesta de arancelar las universidades públicas únicamente para los extranjeros: “Son expulsados del país”. El mandatario colombiano cuestionó a su par argentino y aseguró que el Estado recibirá a más de 20.000 estudiantes residentes en Argentina: "Recibiremos 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina. Literalmente son expulsados de ese país, para ellos no hubo la llamada ‘libertad’". “Vamos a gestionar para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita”, agregó a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter). No es la primera vez que el presidente de Colombia apunta sus críticas hacia Javier Milei: luego del triunfo libertario en el balotaje presidencial, Petro calificó al resultado como algo "triste para América Latina". "Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad", señaló Petro en ese entonces. Y, previo al balotaje, el Jefe de Estado del país vecino comparó al actual presidente con la figura de Adolf Hitler: en declaraciones con la prensa colombiana, el libertario había considerado que "la verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. En la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre. Es lo que le pasa a Argentina, donde no sólo se destruye lo económico, sino se destruye lo social y lo cultural en todos los aspectos de la vida". Ante ello, Gustavo Petro, referenciado con ideas del socialismo y que se mostró diplomáticamente allegado a Alberto Fernández, respondió en redes sociales: "Esto decía Hitler".