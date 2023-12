Antonio Laje se despidió de América con agradecimientos a Daniel Vila y críticas al INADI

El reconocido periodista condujo su último programa al frente de BDA. Iniciará un nuevo proyecto en LN+.

Antonio Laje se despidió este viernes de Bien de Mañana (BDA) por América, tras 10 años de estar al frente de dicho noticiero, con un extenso editorial en el que le agradeció a Daniel Vila, el dueño del canal, el apoyo recibido en esta década de trabajo. En tanto, lanzó una fuerte acusación contra el INADI.

"Hemos llegado al final del programa y de 10 años que hicimos BDA...", comenzó diciendo el conductor, quien desde febrero comenzará una nueva etapa de su carrera por LN+.

Y tras leer el mensaje de un ex compañero, agregó: "Vamos a empezar a disipar dudas: yo decido irme, el canal me propuso seguir pero creo hay ciclos que se terminan. Son 10 años, es mucho tiempo, la pasé fantástico acá y me he sentido como si fuera mi casa porque siempre trabajé con total libertad y muy cómodo".

Entonces Laje ponderó la labor de Daniel Vila, el dueño de América, y con quien los conductores y productores tienen "trato diario". "Es muy cercano el trato que manejan y yo la pasé fantástico y crecí mucho haciendo lo posible para hacer el mejor programa y darles el mejor producto", le dijo a los televidentes.

"Yo acá dije lo que pensaba y lo voy a seguir haciendo. Esto es lo que soy. Te puede gustar o no pero lo hago pensando siempre en tener un país mejor, con futuro y progreso...", continuó su relato Antonio.

Y lanzó una fuerte crítica contra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo: "En este canal yo la pasé muy bien y tuve momentos muy complicados como por ejemplo cuando el INADI, que es un centro de operaciones políticas que por suerte se va a terminar, armaron una operación brutal, increíble y política con el único fin de sacarme del aire".

"Me hicieron un daño gigantesco, y personal, a mi familia, y a mi mujer y a mis hijos pero acá estamos y esto se lo debo exclusivamente a Daniel, quien me conoce y supo siempre lo que pasaba...", continuó agradeciendo.

"Creo que hay ciclos que conviene cerrar, empezar algo nuevo y volver a ponerle nuestra impronta a otro proyecto. Por eso me voy, no hay otra razón...", repitió Laje, quien además de periodista también trabaja como piloto de una empresa de vuelos privados.

"No es fácil irse después de mucho tiempo pero hay que seguir adelante y encarar nuevos proyectos y este va a ser uno de ellos...", adelantó sobre su llegada a LN+.

Luego, él saludó a sus compañeros y estos a él, se refirió al enorme apoyo del público del otro lado de la pantalla y al gran trabajo de cada uno de los técnicos y productores que estuvieron todos estos años a su lado.

Finalmente, el conductor volvió a agradecerle a Vila para luego cerrar diciendo: "La hemos pasado muy, muy bien. Para mí BDA es una marca única así que muchísimas gracias. Disfruten este fin de año y nos vemos pronto".