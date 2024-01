La desesperación de Nati Jota tras ser agredida por un hombre en un aeropuerto

La conductora expresó su preocupación luego de protagonizar un feroz cruce con una persona en México.

Nati Jota se encuentra vacacionando en México, recorriendo distintos lugares emblemáticos del país latinoamericano. Mientras esperaba para comer en un aeropuerto, la conductora se sintió invadida ya que un hombre intentó sentarse junto a ella, y se lo negó. No obstante, el mismo hombre regresa y le realiza un gesto obsceno que encendió las alarmas de la influencer.

A través de su cuenta de X, detalló lo acontecido: “Estoy en el aeropuerto comiendo tipo en un ‘box’ de esos con dos asientos enfrentados como con respaldo. Viene un chabón lleno de cosas (lo remarco porque lo hace más invasivo) a pedirme si se podía sentar en frente mío. El local estaba vacío”.

¿Qué le pasó a Nati Jota?

“Como maldita complaciente educada para decir que sí, tartamudeé. Pero finalmente le dije, de la manera más amable que me salió - y no recuerdo bien de lo incómoda que estaba: ‘Ay, perdón, me siento más cómoda así'. Me miró con una cara que me asustó y se fue”, continuó, explicando que, pese a la mala reacción de la persona, accedió a no sentarse con ella.

Sin embargo, la historia no terminó ahí, sino que se volvieron a cruzar tiempo más tarde. “Después pasó y me hizo fuck you con cara amenazante”, explicó Nati.

Mientras seguía esperando, la conductora de la radio Olga se filmó para hacer catarsis, y afirmó: “Ahora está por ahí sentado y yo tengo miedo”. A partir del tenso momento, la conductora reflexionó sobre su actitud y contempló: “Me pregunto si reaccioné bien... También tengo ganas de bardearlo, pero más tengo miedo. Así que tiesa, como somos cómodas para el resto”.

Los seguidores de Nati Jota no tardaron en respaldarla y le aconsejaron que busque ayuda. Algunos de los comentarios que aparecieron fueron: “Hiciste re bien, mejor prevenir que curar. Avisa a la gente del local por las dudas, y sino a alguien de seguridad/policía”, “La impotencia es enorme, pero el miedo es mayor. Abrazo Nati”, “No hay que ser tibios con esos psicópatas”.