Julieta Poggio mostró la microbikini ideal para el 2024

La ex participante de Gran Hermano, fanática de la moda, palpitó el verano y compartió fotos luciendo una malla de dos piezas.

La ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, ya comenzó a palpitar el verano y publicó una serie de imágenes en sus stories de Instagram luciendo una microbikini que será una de las tendencias del verano 2024. La bailarina, que viene de confirmar su romance con Nacho Castañares -otro ex GH-, sorprendió a sus 3 millones de seguidores con un look audaz y lleno de glamour y estilo.

Se sabe que Julieta es amante de la moda y la microbikini elegida para las postales que compartió en Instagram es una traje de baño de dos piezas con estampado de flores en color amarillo, verde y celeste. El corpiño es estilo top fruncido con una tira negra y larga que se anuda en la parte delantera a la altura de la cintura. Mientras que la bombacha es una colaless en el mismo tono, ultracavada y de tiro alto.

Una de las imágenes de Poggio estuvo acompañada de la siguiente frase: "Foto sonriendo, si llueve ahora saben". Por otro lado, la ex participante de uno de los realities más vistos en el mundo se dejó el pelo suelto y el único accesorio que llevó puesto fue una gafas de color negro.

